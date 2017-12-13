O bonde 3 é estendido até Porte Dauphine
3,2 km e mais 7 novas estações para a T3
O trajeto da extensão da T3 para o oeste, da Porte d'Asnières até a Porte Dauphine, atende os 17º e 16º arrondissements de Paris, bem como os municípios vizinhos de Levallois-Perret e Neuilly-sur-Seine. A consulta com os habitantes realizada em 2016, e o trabalho técnico realizado com as prefeituras do distrito, possibilitaram definir uma rota definitiva que acompanha os projetos urbanos da cidade de Paris e os projetos de transporte em andamento (nova estação RER E em Porte Maillot). Este projeto de extensão será apresentado durante a investigação pública que poderá ser realizada em 2018.
A extensão em alguns números:
- 7 novas estações espaçadas em média 460 m umas das outras
- Mais 3,2 km
- Em conexão com as linhas 1, 2 e 3 do metrô e as linhas RER C e E.
- Tempo de viagem de 12 minutos entre Porte d'Asnières e Porte Dauphine
- 8 novos trens serão encomendados para fornecer o serviço (aproximadamente €30 milhões financiados pela Île-de-France Mobilités)
- Um bonde a cada 4 minutos durante o horário de pico
- €165 milhões, o orçamento do projeto (+/- 15%) é financiado pelo Estado, pela Região da Île-de-France e pela Cidade de Paris
- 59.000 passageiros por dia (dias úteis)
O trajeto da extensão do Bonde 3b:
Rota do Bonde 3b. Os nomes das estações são: Porte Dauphine, Bruix-Lao, Porte Maillot, Porte des Ternes, Porte de Villiers, Porte de Champerret, Porte de Courcelles, Porte d'Asnières.