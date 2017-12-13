O bonde 3 é estendido até Porte Dauphine

3,2 km e mais 7 novas estações para a T3

O trajeto da extensão da T3 para o oeste, da Porte d'Asnières até a Porte Dauphine, atende os 17º e 16º arrondissements de Paris, bem como os municípios vizinhos de Levallois-Perret e Neuilly-sur-Seine. A consulta com os habitantes realizada em 2016, e o trabalho técnico realizado com as prefeituras do distrito, possibilitaram definir uma rota definitiva que acompanha os projetos urbanos da cidade de Paris e os projetos de transporte em andamento (nova estação RER E em Porte Maillot). Este projeto de extensão será apresentado durante a investigação pública que poderá ser realizada em 2018.