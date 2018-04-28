Bonde, a rede está se expandindo em Île-de-France
A rede de bondes está se expandindo na Île-de-France. Em 2022: 246 km de linhas, 13 linhas para conectar os territórios.
- Em 2016: 105 km de linhas / 8 linhas em operação
- Em 2022: 246 km de linhas / 13 linhas para conectar os territórios
- Bonde 1: Noisy-le-Sec • Asnières – Gennevilliers – Les Courtilles. No projeto: Extensão entre Noisy-le-Sec e Val de Fontenay - Extensão entre Asnières – Gennevilliers – Les Courtilles e Colombes – Gabriel Péri
- Bonde 2: Porte de Versailles • Pont de Bezons
- Bonde 3: Pont du Garigliano • Porte de Vincennes - Porte de Vincennes • Porte de la Chapelle
- Bonde 4: Aulnay-sous-Bois • Bondy
- Bonde 5: Mercado Saint-Denis • Garges-Sarcelles
- Bonde 6: Châtillon • Robert Wagner (Vélizy) • Viroflay
- Bonde 7: Villejuif • Porte de l'Essonne (Athis-Mons)
- Bonde 8: Saint-Denis • Épinay-sur-Seine / Villetaneuse
- Bonde 9: Porte de Choisy • Orly Ville
- Bonde 10: Antony (La Croix de Berny) • Clamart (Place du Garde)
- Bonde 11: Sartrouville • Noisy-le-Sec - (Tangentielle Nord)
- Bonde 12: Massy-Palaiseau • Évry-Courcouronnes (Bonde Massy - Évry)
- Bonde 13: Saint-Cyr • Achères Ville (Tangentielle Ouest)