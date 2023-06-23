T10: uma nova linha de bonde entre Antony e Clamart

Um curso que apoia o dinamismo local

Resultado de um conhecimento avançado em design arquitetônico e engenharia energética e ambiental, a nova linha de bonde T10 faz parte do desejo de modernizar a rede de transporte da Île-de-France.

Com um bonde a cada seis minutos durante o horário de pico, a linha T10 visa apoiar a atratividade da região, especialmente conectando polos de saúde e econômicos de destaque, como o hospital Béclère e o centro empresarial Noveos.

Seus 6,8 km ligam Antony a Clamart, via Châtenay-Malabry e Le Plessis-Robinson, com uma promessa essencial: oferecer uma alternativa ao carro graças ao transporte público 100% elétrico.