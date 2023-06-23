T10: uma nova linha de bonde entre Antony e Clamart

Este é um novo marco para a mobilidade na região da Île-de-France: em 24 de junho de 2023, a Île-de-France Mobilités inaugurou a linha de bonde T10, que conecta Antony a Clamart em 21 minutos. Aguardada ansiosamente pelos usuários, esta linha, pontuada por 13 estações, deve acomodar 25.000 passageiros por dia. Apresentações.

Para poder ver este vídeo, deve

Uma nova linha de bonde no sul dos Hauts-de-Seine

O lançamento da linha T10 é o resultado de seis anos de trabalho sob a gestão de projetos do Departamento de Hauts-de-Seine, responsável pela gestão de projetos relacionados à integração urbana e desenvolvimento urbano, e pela Île-de-France Mobilités, responsável pela gestão do sistema de transporte (plataforma do bonde, estações, trens), da oficina-garagem do local, bem como pela aquisição de material rodante.

Um curso que apoia o dinamismo local

Resultado de um conhecimento avançado em design arquitetônico e engenharia energética e ambiental, a nova linha de bonde T10 faz parte do desejo de modernizar a rede de transporte da Île-de-France.

Com um bonde a cada seis minutos durante o horário de pico, a linha T10 visa apoiar a atratividade da região, especialmente conectando polos de saúde e econômicos de destaque, como o hospital Béclère e o centro empresarial Noveos.

Seus 6,8 km ligam Antony a Clamart, via Châtenay-Malabry e Le Plessis-Robinson, com uma promessa essencial: oferecer uma alternativa ao carro graças ao transporte público 100% elétrico.

Rota da linha de bonde T10

Uma linha que redesenha o território urbano

A inauguração da linha de bonde T10 também é uma oportunidade para reinventar a paisagem urbana do sul dos Hauts-de-Seine, criando novas faixas de tráfego, ciclovias otimizadas e calçadas alargadas para o conforto de todos os usuários.

Além disso, fiel às origens verdes do departamento, os arredores da linha beneficiam de diversos paisagismos, com uma plataforma vegetada e árvores plantadas. Uma abordagem totalmente alinhada com a preservação da biodiversidade local. Deve-se notar que, de acordo com a lei de proteção da natureza, os líderes do projeto se comprometeram a evitar, reduzir e compensar os impactos do projeto sobre o meio ambiente.

Por fim, as estações em cada parada foram projetadas com sua própria identidade, cada uma equipada com mobiliário urbano estético que defende essa proximidade com o ambiente.

O T10: um bonde a serviço da experiência de passageiros

Fiel à sua posição histórica como serviço público, a Île-de-France Mobilités encomendou trens confortáveis, elegantes e seguros.

Assim, a luz foi especialmente projetada para servir como assinatura e acompanhar a jornada de todos: uma faixa de luz de 85 metros lineares envolve o veículo: uma mudança de luz sinaliza a abertura e o fechamento das portas, um anel de luz fornece iluminação adicional nas áreas de tráfego interativo.

Espaçosos, os trens acomodam 314 usuários e possuem 73 assentos, incluindo 9 reservados para pessoas com mobilidade reduzida. Além disso, os bancos do trem possuem 32 tomadas USB para todos os usos.

Uma oficina-oficina na vanguarda da inovação

O centro nervoso do Bonde T10, o Châtenay-Malabry Maintenance and Storage Site (SMR), foi projetado pelo consórcio AIA após um concurso de arquitetura.

Essa oficina-garagem, essencial para o bom funcionamento da linha, se destaca por um design que se encaixa perfeitamente em seu ambiente e por um lugar importante dedicado à tecnologia.

Assim, um salão de manutenção de 7500 m², uma estação de serviço com estações de lavagem, lubrificação e jateamento de areia, e 7 faixas de armazenamento permitindo que os trens fiquem estacionados fora dos períodos de operação, compõem esse parque com pouco mais de 3,5 hectares.

Equipado com sistemas eficientes de ventilação, aquecimento e produção de energia, o SMR também foi alvo de uma dupla certificação ambiental: o selo BEPOS e a certificação BREEAM Good.

Todas as informações sobre o T10 no aplicativo Île-de-France Mobilités

Horários, informações de trânsito, conta do Twitter: encontre todas as notícias da T10 no aplicativo Île-de-France Mobilités