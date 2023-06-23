T10: uma nova linha de bonde entre Antony e Clamart
Este é um novo marco para a mobilidade na região da Île-de-France: em 24 de junho de 2023, a Île-de-France Mobilités inaugurou a linha de bonde T10, que conecta Antony a Clamart em 21 minutos. Aguardada ansiosamente pelos usuários, esta linha, pontuada por 13 estações, deve acomodar 25.000 passageiros por dia. Apresentações.
Uma nova linha de bonde no sul dos Hauts-de-Seine
O lançamento da linha T10 é o resultado de seis anos de trabalho sob a gestão de projetos do Departamento de Hauts-de-Seine, responsável pela gestão de projetos relacionados à integração urbana e desenvolvimento urbano, e pela Île-de-France Mobilités, responsável pela gestão do sistema de transporte (plataforma do bonde, estações, trens), da oficina-garagem do local, bem como pela aquisição de material rodante.
Um curso que apoia o dinamismo local
Resultado de um conhecimento avançado em design arquitetônico e engenharia energética e ambiental, a nova linha de bonde T10 faz parte do desejo de modernizar a rede de transporte da Île-de-France.
Com um bonde a cada seis minutos durante o horário de pico, a linha T10 visa apoiar a atratividade da região, especialmente conectando polos de saúde e econômicos de destaque, como o hospital Béclère e o centro empresarial Noveos.
Seus 6,8 km ligam Antony a Clamart, via Châtenay-Malabry e Le Plessis-Robinson, com uma promessa essencial: oferecer uma alternativa ao carro graças ao transporte público 100% elétrico.
Uma linha que redesenha o território urbano
A inauguração da linha de bonde T10 também é uma oportunidade para reinventar a paisagem urbana do sul dos Hauts-de-Seine, criando novas faixas de tráfego, ciclovias otimizadas e calçadas alargadas para o conforto de todos os usuários.
Além disso, fiel às origens verdes do departamento, os arredores da linha beneficiam de diversos paisagismos, com uma plataforma vegetada e árvores plantadas. Uma abordagem totalmente alinhada com a preservação da biodiversidade local. Deve-se notar que, de acordo com a lei de proteção da natureza, os líderes do projeto se comprometeram a evitar, reduzir e compensar os impactos do projeto sobre o meio ambiente.
Por fim, as estações em cada parada foram projetadas com sua própria identidade, cada uma equipada com mobiliário urbano estético que defende essa proximidade com o ambiente.
O T10: um bonde a serviço da experiência de passageiros
Fiel à sua posição histórica como serviço público, a Île-de-France Mobilités encomendou trens confortáveis, elegantes e seguros.
Assim, a luz foi especialmente projetada para servir como assinatura e acompanhar a jornada de todos: uma faixa de luz de 85 metros lineares envolve o veículo: uma mudança de luz sinaliza a abertura e o fechamento das portas, um anel de luz fornece iluminação adicional nas áreas de tráfego interativo.
Espaçosos, os trens acomodam 314 usuários e possuem 73 assentos, incluindo 9 reservados para pessoas com mobilidade reduzida. Além disso, os bancos do trem possuem 32 tomadas USB para todos os usos.
Uma oficina-oficina na vanguarda da inovação
O centro nervoso do Bonde T10, o Châtenay-Malabry Maintenance and Storage Site (SMR), foi projetado pelo consórcio AIA após um concurso de arquitetura.
Essa oficina-garagem, essencial para o bom funcionamento da linha, se destaca por um design que se encaixa perfeitamente em seu ambiente e por um lugar importante dedicado à tecnologia.
Assim, um salão de manutenção de 7500 m², uma estação de serviço com estações de lavagem, lubrificação e jateamento de areia, e 7 faixas de armazenamento permitindo que os trens fiquem estacionados fora dos períodos de operação, compõem esse parque com pouco mais de 3,5 hectares.
Equipado com sistemas eficientes de ventilação, aquecimento e produção de energia, o SMR também foi alvo de uma dupla certificação ambiental: o selo BEPOS e a certificação BREEAM Good.
