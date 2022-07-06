T13: vamos pegar o novo bonde entre Saint-Cyr e Saint-Germain!

O T13: um bonde no seu dia a dia

O bonde T13 é, na verdade, um "bonde-trem". Isso significa que circula tanto na cidade (em modo bonde, em trilhos urbanos dedicados) quanto na Rede Ferroviária Nacional da Grande Ceinture Ouest (em modo trem).

Cinco estações nesta Grande Ceinture Ouest foram reurbanizadas para acomodar a T13: Noisy-le-Roi, Saint-Nom-la-Bretèche – Forêt de Marly, Mareil-Marly, Fourqueux – Bel Air e Lisière Pereire (as outras sete estações da rota foram criadas).