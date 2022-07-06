T13: vamos pegar o novo bonde entre Saint-Cyr e Saint-Germain!
6 de julho de 2022, 18h: você embarca no bonde T13...
E é isso, finalmente chegou! Você já viu ele dirigir sem bateria, testar por meses. Você se acostumou com sua presença nas ruas, ao longo das ruas, através das paisagens excepcionais que pontuam os 18,8 quilômetros que separam Saint-Germain-en-Laye de Saint-Cyr-l'École. E agora é sua, todo dia, o ano todo.
De Saint-Cyr-l'École a Saint-Germain-en-Laye em 30 minutos!
O bonde T13 agora deixa Saint-Cyr a apenas 30 minutos de Saint-Germain... sem poluir, sem gastar mais do que um passe Navigo ou um bilhete. O suficiente para finalmente deixar seu carro na garagem.
Atualmente conecta sete municípios (Saint-Germain-en-Laye, Mareil-Marly, L'Étang-la-Ville, Bailly, Noisy-le-Roi, Versailles, Saint-Cyr-l'École).
O bonde T13 em números: 18,8 km de linha entre Saint-Germain-en-Laye e Saint-Cyr-l'École, 12 estações sendo criadas 7, 7 municípios atendidos, 30 minutos entre Saint-Germain RER e Saint-Cyr RER
O T13: um bonde no seu dia a dia
O bonde T13 é, na verdade, um "bonde-trem". Isso significa que circula tanto na cidade (em modo bonde, em trilhos urbanos dedicados) quanto na Rede Ferroviária Nacional da Grande Ceinture Ouest (em modo trem).
Cinco estações nesta Grande Ceinture Ouest foram reurbanizadas para acomodar a T13: Noisy-le-Roi, Saint-Nom-la-Bretèche – Forêt de Marly, Mareil-Marly, Fourqueux – Bel Air e Lisière Pereire (as outras sete estações da rota foram criadas).
Citação / O que a chegada do bonde T13 vai mudar no seu dia a dia? "Vou pegar o bonde de Saint-Nom-la-Bretèche até Saint-Germain-en-Laye, onde estudo. Vou agir mais rápido e de uma forma mais ambientalmente amigável. Mal posso esperar para experimentar" Alexandros, 11 anos, Saint-Nom-la-Bretèche
Uma carreira excepcional, uma herança respeitada
Entre Saint-Cyr l'École e Saint-Germain-en-Laye, a rota T13 serpenteia por sítios históricos e naturais que são o orgulho da Île-de-France.
Do Château de Saint-Germain-en-Laye, à Avenue des Loges e seu alinhamento de árvores, à floresta de Saint-Germain, à planície de Versalhes e sua perspectiva excepcional com o castelo: todos esses lugares magníficos são preservados pela chegada de um bonde T13, cuja integração foi trabalhada em consulta com todos os atores públicos e privados envolvidos.