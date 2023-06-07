T12 bonde-trem: a inauguração da linha está chegando!

É o trecho final do bonde T12, o novo bonde em Essonne que conectará Massy a Evry-Courcouronnes. A obra de construção está prestes a terminar, pois após 3 meses de testes dinâmicos realizados em toda a linha desde 7 de junho, agora é o ensaio seco que começará a partir de 11 de setembro.

Qual é o propósito desses julgamentos? Verifique a operação dos equipamentos (sistema de freios, integração nas estações, sinalização, etc.), valide a circulação adequada dos trens na linha e treine os 58 maquinistas que serão recrutados para dirigir.