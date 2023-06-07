T12 bonde-trem: a inauguração da linha está chegando!
É o trecho final do bonde T12, o novo bonde em Essonne que conectará Massy a Evry-Courcouronnes. A obra de construção está prestes a terminar, pois após 3 meses de testes dinâmicos realizados em toda a linha desde 7 de junho, agora é o ensaio seco que começará a partir de 11 de setembro.
Qual é o propósito desses julgamentos? Verifique a operação dos equipamentos (sistema de freios, integração nas estações, sinalização, etc.), valide a circulação adequada dos trens na linha e treine os 58 maquinistas que serão recrutados para dirigir.
T12: vamos fazer o teste geral
Após os testes dinâmicos que ocorreram durante todo o verão, em 11 de setembro de 2023, começa a última etapa dos testes no T12: o teste seco !
Testes em condições reais, sem passageiros a bordo, que possibilitarão:
- Teste todos os cenários de interrupção do trânsito,
- Para verificar uma última vez todos os equipamentosdos 25 trens planejados na linha.
T12 bonde-trem: apresente-se
Uma linha local que atenderá os 12 municípios de Essonne (91) entre Massy e Évry-Courcouronnes, o bonde T12 facilitará a mobilidade dos moradores de Essonne no departamento e entre os principais centros de atividade, sem a necessidade de passar por Paris.
100% elétrico e acessível para pessoas com deficiência, o T12 é uma boa alternativa ao carro particular. Também facilita as opções de conexão entre os diferentes modos de transporte público (RER B, C, D, linhas de ônibus, Tzen 4 e metrô 18).
O que é um bonde-trem?
O bonde T12 é um bonde "como nenhum outro".
Pra quê? Ele pode operar tanto em trilhos convencionais quanto em trilhos ferroviários ! No caso da T12, por exemplo, ela circulará na rede ferroviária entre Massy-Palaiseau e Epinay-sur-Orge na linha RER C.
O bonde T12 em poucas figuras
O bonde T12 é:
- 16 estações equipadas (abrigos de vidro, assentos, verde, tela de exibição, etc.), incluindo 11 estações novas e 5 estações existentes na renovada linha RER C,
- 12 municípios do Essonne cruzavam : Massy, Palaiseau, Champlan, Longjumeau, Chilly-Mazarin, Epinay-sur-Orge, Morsang-sur-Orge, Vitry-Chatillon, Grigny, Ris-Orangis e Evry-Courcouronnes.
- 1 trem a cada 10 minutos durante o horário de pico,
- 40.000 passageiros por dia,
- Um serviço 7 dias por semana, das 5h30 às 00h30,
- 25 composições 100% financiadas pela Île-de-France Mobilités,
- 20 telas de informações para passageiros ,
- Um bonde elétrico 100% acessível!