Cartão Scol'R 2020-2021, é hora de se inscrever nos circuitos escolares especiais

Uma vez logado na sua conta de transporte:

Para renovar a assinatura de uma criança registrada no ano passado, clique em Renovar um cartão SCOL'R

Para registrar uma criança que nunca utilizou as rotas escolares especiais, clique em Primeira inscrição para transporte escolar.

Assim que sua solicitação de transporte for feita (e validada pelo organizador local, se aplicável), você terá acesso aos métodos de pagamento online para o transporte. Assim que seu pagamento for recebido, o cartão SCOL'R do seu filho será enviado para você pelo correio.

Informamos que uma taxa de 20€ por registro tardio provavelmente será aplicada para qualquer solicitação feita após 31/07/2020, por isso incentivamos que faça sua solicitação o quanto antes.

Você também pode encontrar o link para a plataforma de inscrição, um guia e o formulário de inscrição por correio nesta página.

O cartão SCOL'R Junior, para crianças menores de 11 anos e todas as crianças em idade escolar.

A partir do início do ano letivo de 2020, alunos elegíveis, conforme o regulamento regional para circuitos escolares especiais , com menos de 11 anos até 31 de dezembro, ou matriculados no ensino fundamental, beneficiam-se do cartão SCOL'R Junior, cujo preço é fixado em €24. A assinatura do cartão SCOL'R Junior é feita da mesma forma que para um cartão clássico do SCOL'R, conforme as instruções de uso indicadas acima.

Além disso, a Île-de-France Mobilités oferece reembolso de 100% do passe Imagine R Junior para portadores de cartão Scol'R Junior com menos de 11 anos.

Crianças que possuem um cartão Scol'R Junior, mas têm mais de 11 anos (devido a uma repetição), recebem reembolso de um passe Imagine R School.

O pacote imagine R permite viagens ilimitadas por toda a Île-de-France, em todos os modos (exceto Orlyval).

Veja os termos de reembolso aqui