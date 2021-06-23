Cartão Scol'R 2021-2022, é hora de se inscrever nos circuitos escolares especiais
Faça login na sua conta de transporte
Lembramos que, na medida em que seu filho foi registrado nas rotas especiais no ano passado, você se beneficia de uma conta de transporte no portal Île-de-France Mobilités. Obrigado por fazer login no portal usando o nome de usuário e a senha desta conta.
Se você perdeu seu nome de usuário e/ou senha, clique em "Esqueceu seu nome de usuário ou senha?". Você poderá inserir o endereço de e-mail usado no último registro; Você então receberá um e-mail com seu nome de usuário e um link para redefinir sua senha.
Se você não usar mais o endereço de e-mail que digitou no ano passado ao criar sua conta de transporte, por favor, envie um e-mail mencionando o novo endereço a ser atribuído à sua conta, bem como o primeiro nome, sobrenome e data de nascimento do seu filho, para um dos contatos abaixo:
- Se você mora no departamento de Essonne: [email protected]
- Se você mora no departamento de Seine-et-Marne: [email protected]
- Se você mora no departamento de Val d'Oise: [email protected]
- Se você mora no departamento de Yvelines: [email protected]
Solicite um cartão SCOL'R para seu filho
Uma vez logado na sua conta de transporte:
- Para renovar a assinatura de uma criança registrada no ano passado, clique em Renovar um cartão SCOL'R
- Para registrar uma criança que nunca utilizou as rotas escolares especiais, clique em Primeira inscrição para transporte escolar.
Assim que sua solicitação de transporte for feita (e validada pelo organizador local, se aplicável), você terá acesso aos métodos de pagamento online para o transporte. Assim que seu pagamento for recebido, o cartão SCOL'R do seu filho será enviado para você pelo correio.
Informamos que uma taxa de atraso de 20€ pode ser aplicada para qualquer solicitação feita após 31/07/2021, por isso encorajamos que faça sua solicitação o quanto antes.
O cartão SCOL'R Junior, para crianças menores de 11 anos e todas as crianças em idade escolar.
Alunos elegíveis, conforme os regulamentos regionais para circuitos escolares especiais , com menos de 11 anos até 31 de dezembro, ou no ensino fundamental, beneficiam-se do cartão SCOL'R Junior, cujo preço é fixado em €24. A assinatura do cartão SCOL'R Junior é feita da mesma forma que para um cartão clássico do SCOL'R, conforme as instruções de uso indicadas acima.