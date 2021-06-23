Cartão Scol'R 2021-2022, é hora de se inscrever nos circuitos escolares especiais

Faça login na sua conta de transporte

Lembramos que, na medida em que seu filho foi registrado nas rotas especiais no ano passado, você se beneficia de uma conta de transporte no portal Île-de-France Mobilités. Obrigado por fazer login no portal usando o nome de usuário e a senha desta conta.

Se você perdeu seu nome de usuário e/ou senha, clique em "Esqueceu seu nome de usuário ou senha?". Você poderá inserir o endereço de e-mail usado no último registro; Você então receberá um e-mail com seu nome de usuário e um link para redefinir sua senha.

Se você não usar mais o endereço de e-mail que digitou no ano passado ao criar sua conta de transporte, por favor, envie um e-mail mencionando o novo endereço a ser atribuído à sua conta, bem como o primeiro nome, sobrenome e data de nascimento do seu filho, para um dos contatos abaixo:

Se você mora no departamento de Essonne: [email protected]

Se você mora no departamento de Seine-et-Marne: [email protected]

Se você mora no departamento de Val d'Oise: [email protected]

Se você mora no departamento de Yvelines: [email protected]

Solicite um cartão SCOL'R para seu filho