Enquanto aguarda o Bonde 10, prioridade para o meio ambiente

Uma abordagem voltada antes de tudo para evitar impactos

Para cada projeto de infraestrutura realizado na França, a lei exige que os proprietários do projeto se comprometam a reduzir o impacto do projeto no meio ambiente. Como parte do Tram 10, a Île-de-France Mobilités e o Conselho Departamental de Hauts-de-Seine se comprometeram a ir além de suas obrigações legais para projetar um projeto de altíssima qualidade ambiental.

Primeiramente, trata-se de evitar impactos sempre que possível. Isso é preparado desde as primeiras fases dos estudos, garantindo que o bonde reutilize a maior parte dos trilhos existentes e tenha apenas um impacto marginal sobre áreas naturais e habitats de espécies protegidas.

Quando os impactos são infelizmente inevitáveis, devemos tentar limitá-los. Para isso, a Île-de-France Mobilités conta com o apoio de um ecologista que garante o monitoramento ambiental do trabalho. Assim que um impacto é identificado, medidas são tomadas para reduzir seu escopo: cortando árvores fora dos períodos de nidificação, instalando lonas para impedir a migração de anfíbios para áreas em construção ou instalando abrigos para certas espécies vulneráveis, como ouriços.

Por fim, a compensação ambiental é prevista como parte do projeto. Como a construção da linha exige o desmatamento de 3,5 hectares de terrenos arborizados, a Île-de-France Mobilités comprometeu-se a replantar 12 hectares de floresta em outras partes da região. O projeto também contribui para o fundo estratégico de madeira e florestas.