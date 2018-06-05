Enquanto aguarda o Bonde 10, prioridade para o meio ambiente
Uma abordagem voltada antes de tudo para evitar impactos
Para cada projeto de infraestrutura realizado na França, a lei exige que os proprietários do projeto se comprometam a reduzir o impacto do projeto no meio ambiente. Como parte do Tram 10, a Île-de-France Mobilités e o Conselho Departamental de Hauts-de-Seine se comprometeram a ir além de suas obrigações legais para projetar um projeto de altíssima qualidade ambiental.
Primeiramente, trata-se de evitar impactos sempre que possível. Isso é preparado desde as primeiras fases dos estudos, garantindo que o bonde reutilize a maior parte dos trilhos existentes e tenha apenas um impacto marginal sobre áreas naturais e habitats de espécies protegidas.
Quando os impactos são infelizmente inevitáveis, devemos tentar limitá-los. Para isso, a Île-de-France Mobilités conta com o apoio de um ecologista que garante o monitoramento ambiental do trabalho. Assim que um impacto é identificado, medidas são tomadas para reduzir seu escopo: cortando árvores fora dos períodos de nidificação, instalando lonas para impedir a migração de anfíbios para áreas em construção ou instalando abrigos para certas espécies vulneráveis, como ouriços.
Por fim, a compensação ambiental é prevista como parte do projeto. Como a construção da linha exige o desmatamento de 3,5 hectares de terrenos arborizados, a Île-de-France Mobilités comprometeu-se a replantar 12 hectares de floresta em outras partes da região. O projeto também contribui para o fundo estratégico de madeira e florestas.
Um projeto que contribui para a regeneração da floresta e proteção da vida selvagem local
Como parte do processo de compensação ambiental para o projeto Tram 10, a Île-de-France Mobilités comprometeu-se a restaurar vários lotes atualmente degradados na floresta de Verrières. Quatro lotes localizados próximos à rota, no Bois de la Béguinière e no Bois du Carreau, estão envolvidos. O projeto de restauração foi realizado em parceria com o Conselho Nacional para a Proteção da Natureza.
Ao restaurar áreas florestais que atualmente estão em más condições, esse trabalho criará melhores habitats e condições de reprodução para a vida selvagem local, diversificando os ambientes arborizados atuais. No programa: demarcação de ilhas onde as árvores podem crescer sem intervenção humana, desenvolvimento de clareiras e bordas, diversificação das espécies presentes... Todo esse trabalho é realizado com técnicas que respeitam os solos florestais e até mesmo com tração animal sempre que possível.
O projeto do Bonde 10 também visa proteger as espécies protegidas que vivem próximas às instalações.Entre as espécies a serem monitoradas, vários ouriços-europeus nidificam em Clamart, próximo à futura estação "Jardin Parisien". Cinco abrigos foram instalados no cemitério do Parque e na Área Natural Sensível da Promenade des Quatre Forêts. Eles são construídos de madeira: primeiro três troncos no chão em forma de triângulo, mantendo uma entrada de 20 cm, depois o telhado, coberto por galhos. Assim, os ouriços podem encontrar refúgio em áreas protegidase se mover evitando estradas, que são a principal causa de mortalidade do animal em áreas urbanas.
Por fim, como as obras do bonde podem ser muito disruptivas para as espécies locais, ações específicas estão sendo realizadas para impedir que animais se aproximem do local. Por exemplo, uma lona protetora foi instalada na floresta de Verrières a montante da obra para garantir que anfíbios não migrem para áreas que serão afetadas pelo trabalho no local de manutenção e armazenamento.
O projeto em um olhar
O bonde 10 conectará La Croix de Berny (Antony) à Place du Garde (Clamart), também atendendo as cidades de Châtenay-Malabry e Plessis-Robinson. Essa nova linha fortalecerá a oferta de transporte no sul dos Hauts-de-Seine e apoiará projetos urbanos nesse setor em rápido desenvolvimento.
Oferecerá conexões com o recém-inaugurado Bonde 6, assim como com o RER B e o ônibus TVM em La Croix de Berny.
O projeto é liderado pela Île-de-France Mobilités, que também é a gerente do projeto em conjunto com o Departamento de Hauts-de-Seine. Representa um investimento de 350 milhões de euros financiado pela região da Île-de-France (49%), pelo Estado (21%) e pelo departamento de Hauts-de-Seine (30%).
O material rodante (13 trens novos), representando um investimento de €35 milhões, e a operação da futura linha são 100% financiados pela Île-de-France Mobilités.