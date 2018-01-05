[O trabalho está avançando] Novo ramal do Bonde 4
Em toda a nova seção, as futuras pistas começam a tomar forma. A instalação dos trilhos ainda continua nos 4 municípios envolvidos pelos canteiros de obra, com infraestrutura ou trabalhos preparatórios sendo realizados dependendo do setor. Em Montfermeil, por exemplo, obras de infraestrutura ocorrerão na Rue de l'Église até o final de março de 2018, enquanto outras obras do mesmo tipo no Boulevard de la République em Livry-Gargan ocorrerão até fevereiro do próximo ano.
Os futuros trens do Bonde 4 que circularão nesses novos trilhos funcionarão com eletricidade. Em seguida, 4 subestações elétricas serão instaladas ao longo do novo ramal para fornecer energia a esses trens. Esse trabalho continuará ao longo do ano.
Os primeiros trens já foram recebidos no centro de manutenção de Noisy-le-Sec.
O Projeto em um olhar
A criação dessa nova filial visa abrir o planalto de Clichy-sous-Bois e Montfermeil, atendendo a 4 municípios: Les Pavillons-sous-Bois, Livry-Gargan, Clichy-sous-Bois e Montfermeil. 11 novas estações serão criadas: République Marx Dormoy, Léon Blum, Maurice Audin, Clichy-sous-Bois Mairie, Romain Rolland, Clichy Montfermeil, Notre-Dame des Anges, Daniel Perdrigé, Paul Bert, Arboretum e Hôpital de Montfermeil (nomes são provisórios).
Rota do Bonde 4. 93, Trem B E, Metrô 15 16, Ônibus Tzen3
De Bondy, um dos dois trens seguirá para Montfermeil para pegar o novo ramal, ou seja, 6,5 km de nova via, para um tempo de viagem de cerca de 30 minutos. Espera-se 37.000 passageiros por dia nesse novo trecho. Esse número também pode aumentar com a chegada, em 2023, da linha 16 do metrô na futura estação Clichy Montfermeil.
A entrada em funcionamento dessa nova filial está prevista para 2019.
O projeto está sendo realizado por vários proprietários do projeto: a Île-de-France Mobilités é responsável pela coordenação geral do projeto (cumprimento do programa, cronograma, custos, etc.), bem como pela construção do trecho urbano; a SNCF Réseau e a SNCF Mobilités também são as proprietárias do projeto para a parte localizada na rede ferroviária nacional.
O projeto é financiado pelo Estado em 37%, pela Região da Île-de-France com 49% e pela SNCF com 14%, no valor de 270 milhões de euros. O material rodante do novo ramal, que representa um investimento de 100 milhões de euros, assim como a operação, são 100% financiados pela Île-de-France Mobilités.
Infográfico: O financiamento e os atores do projeto. Infraestrutura, ou seja, €270 milhões, bondes ou seja, €100 milhões, operação (custo estimado em andamento)
Para mais informações, você pode visitar o site dedicado ao projeto: www.tramway-t4.fr.
Créditos das fotos: DR STIF / Visual do Bonde (fotografia não contratual) / As ilustrações são apresentadas apenas para fins de bilhete / Fotógrafos: Gérard Rollando e Laurent Hazgui.