[O trabalho está avançando] Novo ramal do Bonde 4

De Bondy, um dos dois trens seguirá para Montfermeil para pegar o novo ramal, ou seja, 6,5 km de nova via, para um tempo de viagem de cerca de 30 minutos. Espera-se 37.000 passageiros por dia nesse novo trecho. Esse número também pode aumentar com a chegada, em 2023, da linha 16 do metrô na futura estação Clichy Montfermeil.

A entrada em funcionamento dessa nova filial está prevista para 2019.

O projeto está sendo realizado por vários proprietários do projeto: a Île-de-France Mobilités é responsável pela coordenação geral do projeto (cumprimento do programa, cronograma, custos, etc.), bem como pela construção do trecho urbano; a SNCF Réseau e a SNCF Mobilités também são as proprietárias do projeto para a parte localizada na rede ferroviária nacional.

O projeto é financiado pelo Estado em 37%, pela Região da Île-de-France com 49% e pela SNCF com 14%, no valor de 270 milhões de euros. O material rodante do novo ramal, que representa um investimento de 100 milhões de euros, assim como a operação, são 100% financiados pela Île-de-France Mobilités.