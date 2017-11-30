[O trabalho está avançando] Preparação do local para o futuro Bonde 10
Trabalhe para se preparar para o trabalho
Antes de instalar os trilhos e realizar as instalações finais da nova linha, os desenvolvimentos devem ser realizados antecipadamente, especialmente subterrâneos. De fato, as redes existentes (água potável, esgoto, eletricidade, telefone, gás) localizadas sob a futura plataforma do bonde precisam ser deslocadas para permitir a instalação dos trilhos e estações, mas também os acessos para a manutenção das futuras instalações. Essas redes se manifestam em tubos enterrados em diferentes profundidades que devem ser desviados do caminho que será feito pelo bonde.
Infográfico: Desvio das redes subterrâneas para obras de bondes. Antes e Depois
Programada até 2019, esse trabalho de desvio está sendo realizado pelos concessionários das várias redes: Bouygues Telecom, Veolia, RTE (Réseau de Transport d'Electricité) e SEDIF (Syndicat des Eaux d'Île-de-France). Ao mesmo tempo, o Departamento de Hauts-de-Seine aproveitará a oportunidade para renovar e melhorar certas redes existentes não afetadas pela chegada do Bonde 10, como o desenvolvimento de um novo coletor de água da chuva em Châtenay-Malabry.
As obras de infraestrutura no Bonde 10, a construção da plataforma, a instalação dos trilhos e das catenárias, bem como das estações, começarão em 2019. A comissionamento está prevista para 2023.
O projeto em um olhar
A futura linha do Bonde 10 atenderá quatro municípios no departamento de Hauts-de-Seine (Antony, Châtenay-Malabry, Le Plessis-Robinson, Clamart) conectando as estações La Croix de Berny em Antony e Place du Garde em Clamart. Ao todo, 14 estações compunham a linha, com uma extensão de 8,2 km e um tempo de viagem de cerca de 25 minutos. Quase 25.000 passageiros são esperados por dia.
Rota da passagem do Bonde 10 e nomes das paradas. Os nomes das estações são provisórios
As novas estações serão totalmente acessíveis para pessoas com mobilidade reduzida e oferecerão um serviço de alta qualidade (bilhetes de transporte, máquinas de venda automática, videovigilância, painéis de informação, estacionamento para bicicletas, etc.). Espaços seguros Véligo também serão instalados nos dois terminais. No lado da transferência, o Bonde 10 se conectará com o Bonde 6 na estação Hôpital Béclère e com o RER B e o Bus TVM na estação La Croix de Berny.
Île-de-France Mobilités e o Departamento de Hauts-de-Seine são ambos proprietários do projeto, o primeiro para a construção do sistema de transporte (a plataforma do bonde, as estações e os postes da catenária), e o segundo para integração urbana e desenvolvimento rodoviário.
O Bonde 10 é financiado pela Região de Île-de-France (49%), pelo Departamento de Hauts-de-Seine (30%) e pelo Estado (21%).
A operação da linha (manutenção, recursos humanos, videovigilância, etc.), assim como os bondes que nela circularão, são 100% financiados pela Île-de-France Mobilités.
Infográfico: Custo e financiamento. Infraestrutura: construção de obras, ferrovias, desenvolvimento urbano (calçadas, estradas, etc.) e estruturas de engenharia 21%, 30% do departamento de Haute-de-Seine, ou seja, 351 milhões de euros excluindo impostos. Material rodante: ou seja, bondes 100% em Île-de-France. A operação, ou seja, a manutenção de veículos e estações, recursos humanos, vigilância por vídeo, etc. 100% em Île-de-France.
Para mais informações, você pode visitar o site dedicado ao projeto: http://www.tram10.fr
