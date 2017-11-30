[O trabalho está avançando] Preparação do local para o futuro Bonde 10

As novas estações serão totalmente acessíveis para pessoas com mobilidade reduzida e oferecerão um serviço de alta qualidade (bilhetes de transporte, máquinas de venda automática, videovigilância, painéis de informação, estacionamento para bicicletas, etc.). Espaços seguros Véligo também serão instalados nos dois terminais. No lado da transferência, o Bonde 10 se conectará com o Bonde 6 na estação Hôpital Béclère e com o RER B e o Bus TVM na estação La Croix de Berny.

Île-de-France Mobilités e o Departamento de Hauts-de-Seine são ambos proprietários do projeto, o primeiro para a construção do sistema de transporte (a plataforma do bonde, as estações e os postes da catenária), e o segundo para integração urbana e desenvolvimento rodoviário.

O Bonde 10 é financiado pela Região de Île-de-France (49%), pelo Departamento de Hauts-de-Seine (30%) e pelo Estado (21%).

A operação da linha (manutenção, recursos humanos, videovigilância, etc.), assim como os bondes que nela circularão, são 100% financiados pela Île-de-France Mobilités.