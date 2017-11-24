[O trabalho está avançando] Extensão da linha 12 do metrô
A escavação das duas futuras estações está ocorrendo em um ambiente muito especial. Como os solos de Aubervilliers são banhados pelo lençol freático, as equipes do projeto tiveram que encontrar uma solução para estabilizar o solo durante a escavação, evitando qualquer infiltração de água. A técnica de congelamento do solo foi escolhida para responder a esse problema.
A uma profundidade de 20 metros, foram construídos 3 tímpanos (junção entre o túnel e as estações): o tímpano norte da estação Aimé Césaire e os dois tímpanos da Mairie d'Aubervilliers. De dentro do túnel, quase 250 furos foram perfurados para poder inserir 240 tubos de congelamento interligados (80 tubos por tímpano) no subsolo, mantidos 24 horas por dia em -35°. O solo congelado é mais estável, o que permite a construção da base da estação e das paredes finais de conexão dos tímpanos e do túnel.
Esse verdadeiro "escudo de gelo" será mantido até o final de 2017 para o resort Aimé Césaire e até o início de 2018 para a Mairie d'Aubervilliers, até que essa fase de obras seja concluída. Depois, será hora de realizar o design interno e os equipamentos das estações com o objetivo de colocá-las em operação.
Veja todo o processo em fotos neste vídeo:
O Projeto em um olhar
Após uma primeira extensão entre a Porte de la Chapelle e a Front Populaire, inaugurada em 2012, 3 km e 2 novas estações estão sendo construídas: Aimé Césaire e Mairie d'Aubervilliers. Essa nova extensão permitirá colocar o centro de Aubervilliers a menos de 10 minutos de Paris e melhor atender à Plaine Saint-Denis. Quase 37.000 passageiros utilizarão essa extensão todos os dias, e ainda mais quando a linha 12 se conectar à futura linha 15 do metrô Grand Paris Express até 2025.
Os trabalhos começaram em 2016, com a comissionamento prevista para o final de 2019.
RATP e Île-de-France Mobilités, respectivamente o proprietário do projeto e a autoridade organizadora, estão liderando o projeto. A RATP é responsável pela construção da extensão (infraestrutura e sistema de transporte) e a Île-de-France Mobilités garante que o projeto ocorra sem problemas e que custos e cronogramas sejam respeitados.
O projeto para estender a linha 12 é financiado pelo Estado e pela Região da Île-de-France com 91,7% e pelo Conselho Departamental de Seine-Saint-Denis com 8,3%. A operação e o material rodante da linha são 100% financiados pela Île-de-France mobilités.
Para mais informações, você pode visitar o site dedicado ao projeto: www.prolongement-metro12.fr