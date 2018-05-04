[O trabalho está avançando] Extensão da linha 14 – escavação no fim do túnel!

Muitas atividades estão acontecendo atualmente em todos os 5,8 km das novas rotas e nas 4 futuras estações. Os trabalhadores e engenheiros do projeto estão atualmente trabalhando arduamente para garantir que a extensão seja comissionada em meados de 2020. Esse trabalho está sendo realizado tanto ao ar livre, ao redor das estações e estruturas auxiliares, quanto no subsolo, no túnel que agora precisa ser equipado.

No túnel: depois da perfuradora do túnel, o equipamento!

Após mais de dois anos de trabalho, a escavação dos 5,8 km do túnel está concluída. Era realizada principalmente por duas máquinas de perfuração de túneis (Yolène e Magaly): enormes máquinas operadas por uma equipe de 70 pessoas que realizam tanto a escavação do solo quanto a instalação do revestimento do túnel. O material escavado é então evacuado pelo rio para um local de reciclagem localizado na Normandia.

Acompanhe a configuração dos trilhos no mapa interativo do projeto

Após essa fase particularmente espetacular, ocorreu um longo trabalho de equipamento do túnel. É uma questão de instalar os cabos elétricos, iluminação, ventilação e acessos de emergência... mas também os trilhos nos quais os futuros metrôs vão operar.

Trabalhadores instalam os futuros trilhos do metrô
Trabalhadores instalaram os futuros trilhos da linha 14 do metrô

As estações estão tomando forma

Mais próximos da superfície, as equipes de projeto começaram o desenvolvimento das estações. As "caixas" para tornar a estrutura hermética estão quase concluídas; o trabalho agora consiste na construção das plataformas e escadas que permitirão que futuros usuários circulem da superfície até a plataforma do metrô. Depois virá a instalação dos móveis, das máquinas de venda automática, das linhas de controle, resumindo... tudo que permite que a estação opere diariamente.

Os trabalhadores estão trabalhando na construção da futura estação Clichy-Saint-Ouen
Construção da futura estação Clichy-Saint-Ouen

O futuro local de manutenção também está avançando

O edifício que abrigará os futuros trens da linha 14 também está tomando forma no coração do distrito dos Docks em Saint-Ouen. Abrigará desvios, uma oficina, escritórios e todos os equipamentos necessários para o bom funcionamento da linha. Este edifício, exemplar tanto por sua integração urbana quanto por sua qualidade ambiental, poderá acomodar seus primeiros trens no final de 2018.

O prédio do futuro centro de armazenamento está em construção
O futuro centro de armazenamento está em construção

O projeto em um olhar

A primeira linha automática do metrô de Paris entrou em operação em 1998, a linha 14 agora é estendida ao norte até a Mairie de Saint-Ouen, depois Saint-Denis Pleyel e ao sul até o aeroporto de Orly. Eventualmente, será conectado às futuras 4 linhas automáticas do Grand Paris Express, tornando-se uma das espinhas dorsais da rede de transporte público da Île-de-France. Este projeto também visa aliviar a carga da linha 13, que atualmente está em grande parte saturada.

A extensão até a Mairie de Saint-Ouen, atualmente em construção, possui 5,8 km de trilhos para 4 novas estações. Ele conectará o novo terminal à estação Saint-Lazare em menos de 15 minutos e será utilizado por 172.000 pessoas todos os dias. Para acomodar todos esses novos passageiros, a Île-de-France Mobilités está financiando 35 novos trens automáticos MP14 de 8 carros. Material rodante moderno e particularmente eficiente em termos de energia.

O projeto é liderado pela Île-de-France Mobilités, que também é a gerente do projeto em conjunto com a RATP. Representa um investimento de €1,4 bilhão financiado pela Société du Grand Paris (55%), City-de-Paris (20%), Região da Île-de-France (12,5%) e pelos departamentos de Seine-Saint-Denis e Hauts-de-Seine (5,5%).

Encontre todas as notícias sobre o projeto e o andamento do trabalho em: http://www.prolongerligne14-mairie-saint-ouen.fr/