[O trabalho está avançando] Extensão da linha 14 – escavação no fim do túnel!
Muitas atividades estão acontecendo atualmente em todos os 5,8 km das novas rotas e nas 4 futuras estações. Os trabalhadores e engenheiros do projeto estão atualmente trabalhando arduamente para garantir que a extensão seja comissionada em meados de 2020. Esse trabalho está sendo realizado tanto ao ar livre, ao redor das estações e estruturas auxiliares, quanto no subsolo, no túnel que agora precisa ser equipado.
No túnel: depois da perfuradora do túnel, o equipamento!
Após mais de dois anos de trabalho, a escavação dos 5,8 km do túnel está concluída. Era realizada principalmente por duas máquinas de perfuração de túneis (Yolène e Magaly): enormes máquinas operadas por uma equipe de 70 pessoas que realizam tanto a escavação do solo quanto a instalação do revestimento do túnel. O material escavado é então evacuado pelo rio para um local de reciclagem localizado na Normandia.
Acompanhe a configuração dos trilhos no mapa interativo do projeto
Após essa fase particularmente espetacular, ocorreu um longo trabalho de equipamento do túnel. É uma questão de instalar os cabos elétricos, iluminação, ventilação e acessos de emergência... mas também os trilhos nos quais os futuros metrôs vão operar.
As estações estão tomando forma
Mais próximos da superfície, as equipes de projeto começaram o desenvolvimento das estações. As "caixas" para tornar a estrutura hermética estão quase concluídas; o trabalho agora consiste na construção das plataformas e escadas que permitirão que futuros usuários circulem da superfície até a plataforma do metrô. Depois virá a instalação dos móveis, das máquinas de venda automática, das linhas de controle, resumindo... tudo que permite que a estação opere diariamente.
O futuro local de manutenção também está avançando
O edifício que abrigará os futuros trens da linha 14 também está tomando forma no coração do distrito dos Docks em Saint-Ouen. Abrigará desvios, uma oficina, escritórios e todos os equipamentos necessários para o bom funcionamento da linha. Este edifício, exemplar tanto por sua integração urbana quanto por sua qualidade ambiental, poderá acomodar seus primeiros trens no final de 2018.
O projeto em um olhar
A primeira linha automática do metrô de Paris entrou em operação em 1998, a linha 14 agora é estendida ao norte até a Mairie de Saint-Ouen, depois Saint-Denis Pleyel e ao sul até o aeroporto de Orly. Eventualmente, será conectado às futuras 4 linhas automáticas do Grand Paris Express, tornando-se uma das espinhas dorsais da rede de transporte público da Île-de-France. Este projeto também visa aliviar a carga da linha 13, que atualmente está em grande parte saturada.
A extensão até a Mairie de Saint-Ouen, atualmente em construção, possui 5,8 km de trilhos para 4 novas estações. Ele conectará o novo terminal à estação Saint-Lazare em menos de 15 minutos e será utilizado por 172.000 pessoas todos os dias. Para acomodar todos esses novos passageiros, a Île-de-France Mobilités está financiando 35 novos trens automáticos MP14 de 8 carros. Material rodante moderno e particularmente eficiente em termos de energia.
O projeto é liderado pela Île-de-France Mobilités, que também é a gerente do projeto em conjunto com a RATP. Representa um investimento de €1,4 bilhão financiado pela Société du Grand Paris (55%), City-de-Paris (20%), Região da Île-de-France (12,5%) e pelos departamentos de Seine-Saint-Denis e Hauts-de-Seine (5,5%).