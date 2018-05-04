[O trabalho está avançando] Extensão da linha 14 – escavação no fim do túnel!

O projeto em um olhar

A primeira linha automática do metrô de Paris entrou em operação em 1998, a linha 14 agora é estendida ao norte até a Mairie de Saint-Ouen, depois Saint-Denis Pleyel e ao sul até o aeroporto de Orly. Eventualmente, será conectado às futuras 4 linhas automáticas do Grand Paris Express, tornando-se uma das espinhas dorsais da rede de transporte público da Île-de-France. Este projeto também visa aliviar a carga da linha 13, que atualmente está em grande parte saturada.

A extensão até a Mairie de Saint-Ouen, atualmente em construção, possui 5,8 km de trilhos para 4 novas estações. Ele conectará o novo terminal à estação Saint-Lazare em menos de 15 minutos e será utilizado por 172.000 pessoas todos os dias. Para acomodar todos esses novos passageiros, a Île-de-France Mobilités está financiando 35 novos trens automáticos MP14 de 8 carros. Material rodante moderno e particularmente eficiente em termos de energia.

O projeto é liderado pela Île-de-France Mobilités, que também é a gerente do projeto em conjunto com a RATP. Representa um investimento de €1,4 bilhão financiado pela Société du Grand Paris (55%), City-de-Paris (20%), Região da Île-de-France (12,5%) e pelos departamentos de Seine-Saint-Denis e Hauts-de-Seine (5,5%).