Obras planejadas para o expresso do Bonde 12

Material rodante adaptado a ambos os tipos de trilhos

O Tram Express é um veículo inovador, capaz de operar tanto na rede ferroviária nacional quanto na rede urbana de bondes. Ele possui características próximas às de um bonde (aceleração, frenagem, bitola etc.) e próximas às de um trem (resistência a colisão, perfil das rodas, equipamentos de segurança embarcados).