Obras planejadas para o expresso do Bonde 12
O Tram 12 Express pode circular na rede ferroviária nacional e na rede urbana de bondes. A escolha desse material rodante específico e a disposição das estações oferecerão aos passageiros um meio de transporte acessível, rápido e confortável.
Material rodante adaptado a ambos os tipos de trilhos
O Tram Express é um veículo inovador, capaz de operar tanto na rede ferroviária nacional quanto na rede urbana de bondes. Ele possui características próximas às de um bonde (aceleração, frenagem, bitola etc.) e próximas às de um trem (resistência a colisão, perfil das rodas, equipamentos de segurança embarcados).