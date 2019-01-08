Obras da RN 118: anúncio das primeiras medidas para apoiar os habitantes da região da Île-de-France

Outras medidas estão sendo estudadas com as cidades envolvidas, como o estabelecimento de parques e passeios.

Valérie Pécresse também convoca as empresas a incentivarem o teletrabalho, a mudança dos horários de pico ou o uso de espaços de coworking, que contribuem para melhorar a qualidade de vida dos moradores de Île-de-France e também devem ser soluções futuras para limitar o congestionamento no transporte.