Obras da RN 118: anúncio das primeiras medidas para apoiar os habitantes da região da Île-de-France
Para antecipar as dificuldades associadas a esse fechamento, serão implementadas as três primeiras medidas concretas sobre transporte público:
- Reforço do Bonde 6: Île-de-France Mobilités está solicitando à RATP que mobilize dois trens de reserva para atender à necessidade de transporte adicional no bonde T6, em particular aumentar a frequência do bonde a cada 4 minutos durante os horários de pico e estender este horário de pico da manhã e da noite em pelo menos 1 hora e 30 minutos,
- Reforço da rede de ônibus: uma unidade de crise será instalada na Île-de-France Mobilités para garantir um monitoramento muito próximo da evolução do tráfego da rede de ônibus no setor e para fortalecer a oferta de alimentação para as estações do RER B e RER C, linhas N e U do Transilien, em particular na rede Phébus e nas linhas de ônibus da RATP neste setor,
- Carona gratuita: será financiada pela Île-de-France Mobilités, que pagará a parte do usuário durante todo o período de fechamento nos departamentos envolvidos (Yvelines, Essonne e Hauts-de-Seine) com as 8 plataformas parceiras (Blablalines, Clem', Covoit'ici, IDVROOM, Karos, Klaxit, Ouihop, Roulez Malin).
Infográfico: Île-de-France mobilités está implementando medidas excepcionais para ajudar os moradores de Île-de-France a se locomoverem. Após o trabalho realizado pelo Estado no RN118, a Île-de-France mobilités está implementando medidas no transporte.
Outras medidas estão sendo estudadas com as cidades envolvidas, como o estabelecimento de parques e passeios.
Valérie Pécresse também convoca as empresas a incentivarem o teletrabalho, a mudança dos horários de pico ou o uso de espaços de coworking, que contribuem para melhorar a qualidade de vida dos moradores de Île-de-France e também devem ser soluções futuras para limitar o congestionamento no transporte.
Como aproveitar o carona grátis?
- Para os motoristas: baixe e registre sem demora em uma das 8 plataformas de carona parceiras do programa para oferecer compartilhamento do veículo, cada viagem será reembolsada. É um gesto de solidariedade e um ganho de poder de compra
- Para os passageiros: baixe o aplicativo Vianavigo agora (App Store – Google Play) ou acesse o site do Vianavigo para encontrar a lista de viagens de carona correspondentes à necessidade na região. O resultado especifica o operador do carpooling, o local de retirada, os horários de partida e o tempo de viagem. Uma vez feita a escolha, a Vianavigo redireciona para o site do parceiro em questão, que finaliza a reserva e coloca você em contato com o motorista. Nada para pagar!