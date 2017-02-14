Obras do Bonde 12 Express

O trabalho no Tram 12 Express entre Massy e Evry poderá começar após a assinatura do protocolo de financiamento entre o Estado, a Região da Île-de-France, o Departamento de Essonne e a SNCF.

O Tram Express é um veículo inovador, capaz de operar tanto na rede ferroviária nacional quanto na rede urbana de bondes. Ele possui características próximas às de um bonde (aceleração, frenagem, bitola etc.) e próximas às de um trem (resistência a colisão, perfil das rodas, equipamentos de segurança embarcados).