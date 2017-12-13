Ótimo começo para a operação "Todos juntos para caronagem": a Île-de-France Mobilités continua seu apoio aos caronagens em 2018

A operação "Todos juntos para carona", lançada no final de setembro por Valérie Pécresse e 17 empresas de carona* apresenta um balanço patrimonial muito animador de três meses, com mais de 50.000 viagens realizadas nesse período. Várias startups experimentaram um forte crescimento de pelo menos 10% no número de viagens registradas por semana desde o início da operação. Isso teve o efeito de acelerar a atividade com um aumento claro no número de assinantes de suas aplicações.

Para apoiar essa dinâmica e converter cada vez mais residentes da Île-de-France a essa prática para suas viagens curtas, a Île-de-France Mobilités continuará pagando um bônus de €2 às plataformas parceiras da operação para cada viagem de carona realizada na região. O objetivo é incentivar os moradores de Île-de-France a compartilharem carona, aumentando o prêmio do motorista, reduzindo o custo para o viajante ou combinando as duas medidas. A ajuda financeira oferecida representa até €50.000 por empresa. Para facilitar a organização das viagens, o carona foi integrado à Vianavigo.fr e ao seu aplicativo, permitindo que você tenha uma visão global das ofertas. Essa inovação também recebeu o prêmio Thinking Cities, concedido anualmente em nível europeu na conferência POLIS, para premiar uma solução inovadora de mobilidade que atenda a desafios regionais e/ou locais.

O carro em Île-de-France significa 16 milhões de viagens por dia e 250 quilômetros de engarrafamentos, muitas vezes com motoristas viajando sozinhos. O carona é uma das soluções para colocar menos carros nas estradas e tornar as viagens mais fluidas. Por isso, a Île-de-France Mobilités criou um roteiro em 2016 para incentivar essa prática, aumentando o número de vagas reservadas para carona em parques e apoiando empresas de carona de "curta distância". A operação "Todos juntos para carona" ajuda a tornar suas ofertas mais legíveis e a integrá-las a uma reflexão global sobre mobilidade na Île-de-France.

* Blablalines, Citygoo, Clem, IDVroom, Karos, OuiHop, WayzUp, Covivo, Hopways, Microstop, Zify, Rezo Pouce, Proxiigen, Trajet à la carte, Wever, Kankaroo.

Contatos de Imprensa

–> Sébastien Mabille: 01 47 53 28 42 – [email protected]

–> Hélène Duguet: 01 82 53 80 90 – [email protected]