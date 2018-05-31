Três ônibus autônomos em La Défense

"A revolução do transporte e o futuro da mobilidade de amanhã também exigem inovação. Este experimento é a concretização da minha abordagem ativa em favor da nova mobilidade e da multimodalidade de transporte na região de Île-de-France. Esses veículos autônomos testarão uma demanda por transporte que não está sendo atendida atualmente", explica Valérie Pécresse, presidente da Região da Île-de-France e da Île-de-France Mobilités.

A partir de setembro próximo, um novo experimento será lançado no Château de Vincennes pela Île-de-France Mobilités, pela RATP e pela Cidade de Paris. Ela servirá uma rota do terminal da linha 1 (Château de Vincennes) até o Bois de Vincennes (Insep e La Cartoucherie).

No futuro, e se esse tipo de experimento se mostrar conclusivo, veículos autônomos poderão enriquecer a variedade de transporte e a qualidade do serviço oferecido aos residentes da Île-de-France em certas rotas, com uma melhor variedade de horários, frequência e criação de novas linhas.

