Três ônibus autônomos em La Défense

Um serviço adaptado ao seu ambiente
Financiada 100% pela Île-de-France Mobilités, essa abordagem testará tanto a possibilidade de um ônibus autônomo caber com segurança em um ambiente extremamente denso em fluxos de pedestres e ciclistas, quanto a recepção e aceitação desse novo serviço pelos usuários, e um serviço escalável, sem a presença de funcionários a bordo desde o início do ano letivo de 2017.

"A revolução do transporte e o futuro da mobilidade de amanhã também exigem inovação. Este experimento é a concretização da minha abordagem ativa em favor da nova mobilidade e da multimodalidade de transporte na região de Île-de-France. Esses veículos autônomos testarão uma demanda por transporte que não está sendo atendida atualmente", explica Valérie Pécresse, presidente da Região da Île-de-France e da Île-de-France Mobilités.
A partir de setembro próximo, um novo experimento será lançado no Château de Vincennes pela Île-de-France Mobilités, pela RATP e pela Cidade de Paris. Ela servirá uma rota do terminal da linha 1 (Château de Vincennes) até o Bois de Vincennes (Insep e La Cartoucherie).
No futuro, e se esse tipo de experimento se mostrar conclusivo, veículos autônomos poderão enriquecer a variedade de transporte e a qualidade do serviço oferecido aos residentes da Île-de-France em certas rotas, com uma melhor variedade de horários, frequência e criação de novas linhas.

