Três novas instalações de estacionamento e transporte para os subúrbios externos

Ao lado da estação Persan-Beaumont, o parque e passeio já existente será reabilitado para acomodar 487 vagas de estacionamento e outras 40 reservadas para bicicletas. Previsto para ser comissionado em 2019, este projeto, que faz parte de um plano para modernizar a área ao redor da estação, é financiado em 70% pela Île-de-France Mobilités, ao custo de €2,16 milhões.

Por fim, a estação Nointel-Mours, atendida pela linha Transilien H, acomodará cem vagas adicionais em sua nova instalação park-and-ride, elevando o total de vagas para 264. A comissionamento está programada para o final de 2019. O projeto é financiado em 70% pela Île-de-France Mobilités e custa €1.697.518 sem impostos.

Para informação, as instalações de estacionamento são estacionamentos próximos às estações para permitir que passageiros que não têm escolha a não ser vir e pegar o trem de carro tenham vagas de estacionamento. Essas instalações de estacionamento e transporte são equipadas com dispositivos de segurança (videovigilância), sistemas de carregamento para veículos elétricos e espaços dedicados a pessoas com mobilidade reduzida e o serviço Véligo.