Três novas instalações de estacionamento e passeio financiadas para os subúrbios externos
Estacionamentos nas proximidades imediatas das estações são essenciais para viajantes dos subúrbios externos, que frequentemente têm poucas alternativas ao carro particular para chegar à estação e continuar sua jornada multimodal diária. Por isso, as instalações de estacionamento garantem uma vaga de estacionamento disponível para os usuários pegarem seu trem sem dificuldade. As novas instalações Park and Ride também estão equipadas com:
- Um sistema de segurança completo (dispositivos anti-intrusão, anti-estacionamento ilegal, vigilância por vídeo),
- Vagas reservadas para pessoas com mobilidade reduzida, carsharing e caronas,
- Pontos de recarga gratuitos para veículos elétricos e híbridos plug-in,
- Estacionamento seguro para bicicletas em Véligo.
A Île-de-France Mobilités acaba de votar para financiar a construção de três parques e passeios, totalizando 1.248 vagas adicionais de estacionamento.
Park and ride de Nangis (77)
A estação de Nangis, atendida pela linha P (Paris-Provins), recebe 1.770 passageiros por dia, a grande maioria (87%) vai para Paris (Gare de l'Est). O número de passageiros nesta estação também aumentou significativamente, em média, quase 11% ao ano entre 2010 e 2015. Diante desse aumento no número de passageiros, o estacionamento disponível ao redor da estação está saturado, com uma taxa de ocupação de 109%. Portanto, havia uma necessidade urgente de aumentar a oferta de estacionamento.
O novo Park & Ride terá 500 vagas de estacionamento que serão colocadas em operação a partir de 2019.
Com um custo de €6,98 milhões, esta instalação park-and-ride é financiada 70% pela Île-de-France Mobilités, 30% pelas autoridades locais e será operada pela Effia.
Park and ride de Persan-Beaumont (95)
Nas proximidades da estação Persan-Beaumont, utilizada por 5.280 passageiros diariamente, o estacionamento existente será reformado para oferecer um estacionamento com 487 vagas e 40 reservadas para bicicletas em 4 níveis. Comissionado em 2019, este projeto faz parte de um plano para desenvolver e modernizar os diversos modos de alimentação da estação (reurbanização da rodoviária, organização de desembarque/desembarque, estacionamento para bicicletas, etc.). 20% dos usuários da estação vão de carro, 15% de ônibus e 1% de bicicleta.
A Île-de-France Mobilités financiará 70% do custo total do projeto de €2,16 milhões.
Estacionar e andar da Nointel-Mours (95)
Atendida pela linha Transilien H, a estação Nointel-Mours viu seu público dobrar em 10 anos. 33% dos passageiros saem do veículo para chegar a esta estação rural no Val-d'Oise. Assim, a área de estacionamento será ampliada em cerca de cem vagas, chegando ao 264. Esse novo park and ride será inaugurado no final de 2019.
O custo deste projeto é de €1.697.518 sem impostos, sendo 70% financiados pela Île-de-France Mobilités e 30% pelas autoridades locais.
