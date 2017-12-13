Três novas instalações de estacionamento e passeio financiadas para os subúrbios externos

Park and ride de Nangis (77)

A estação de Nangis, atendida pela linha P (Paris-Provins), recebe 1.770 passageiros por dia, a grande maioria (87%) vai para Paris (Gare de l'Est). O número de passageiros nesta estação também aumentou significativamente, em média, quase 11% ao ano entre 2010 e 2015. Diante desse aumento no número de passageiros, o estacionamento disponível ao redor da estação está saturado, com uma taxa de ocupação de 109%. Portanto, havia uma necessidade urgente de aumentar a oferta de estacionamento.

O novo Park & Ride terá 500 vagas de estacionamento que serão colocadas em operação a partir de 2019.

Com um custo de €6,98 milhões, esta instalação park-and-ride é financiada 70% pela Île-de-France Mobilités, 30% pelas autoridades locais e será operada pela Effia.