Três novos projetos Park & Ride criarão 1815 espaços adicionais

Parc Relais d'Étampes (linha C)

Sua capacidade será de 487 vagas, sendo 39 no térreo e 448 no edifício, incluindo reservas para pessoas com mobilidade reduzida, caronas, veículos elétricos e motocicletas motorizadas. Este Park and Ride será criado em 3 metades do nível, uma delas subterrânea.



Île-de-France Mobilités e a SNCF (proprietária do projeto) trabalham em colaboração com o Arquiteto dos Edifícios da França, que desejam uma integração paisagística e um tratamento arquitetônico levando em conta a proximidade imediata da Tour de la Guinette (torre do castelo fortificado do século X), classificada como monumento histórico.