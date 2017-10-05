Três novos projetos Park & Ride criarão 1815 espaços adicionais
Parc Relais d'Étampes (linha C)
Sua capacidade será de 487 vagas, sendo 39 no térreo e 448 no edifício, incluindo reservas para pessoas com mobilidade reduzida, caronas, veículos elétricos e motocicletas motorizadas. Este Park and Ride será criado em 3 metades do nível, uma delas subterrânea.
Île-de-France Mobilités e a SNCF (proprietária do projeto) trabalham em colaboração com o Arquiteto dos Edifícios da França, que desejam uma integração paisagística e um tratamento arquitetônico levando em conta a proximidade imediata da Tour de la Guinette (torre do castelo fortificado do século X), classificada como monumento histórico.
Parque e Passeio Montereau (linha R)
Este Park & Ride terá 890 vagas, com vagas reservadas também para pessoas com mobilidade reduzida, carona, veículos elétricos e motocicletas motorizadas. Será gratuito para os usuários de transporte, e o estacionamento será regulado nas extremidades da estrada.
Parc Relais d'Emerainville Pontault-Combault (linha E)
Este novo Park and Ride, com nove semi-andares, terá capacidade para 439 vagas, reservadas para pessoas com mobilidade reduzida, caronas, veículos elétricos e motocicletas motorizadas.
O Park & Ride será pago (€40 por mês), e o estacionamento na beira da estrada será regulamentado e limitado a 2 horas.