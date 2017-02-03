Uma nova rede de ônibus para Paris: resultados de uma consulta bem-sucedida
O Grande Paris dos ônibus
"Por quase 70 anos, as rotas das linhas de ônibus em Paris permaneceram as mesmas, mesmo que o centro de Paris tenha mudado significativamente com uma forte desconcentração da população e dos empregos, mesmo que os arredores de Paris e os municípios vizinhos estejam mudando muito rapidamente e se tornando mais densos, mesmo com a criação de 5 linhas RER e uma nova linha de metrô. Fiz a escolha de sair da imobilidade e iniciar uma revolução dos ônibus em Paris. Essa ação está totalmente alinhada com o Grand Paris dos ônibus que lancei no Conselho do Sindicato dos Transportes da Île-de-France em 6 de dezembro de 2016... Valérie Pécresse, presidente da Île-de-France Mobilités (antiga STIF), presidente da região da Île-de-France.
Um diálogo construtivo e um projeto compreendido e aprovado
Mais de 2.000 opiniões e propostas foram expressas por viajantes, associações e representantes eleitos durante reuniões públicas, na internet e por meio de cadernos das partes interessadas. Todos os interessados concordam com a necessidade de reorganizar as linhas de ônibus em Paris, assim como aquelas em conjunto com municípios vizinhos. 45 linhas serão modificadas, uma criada e 11 linhas adicionais serão objeto de estudos com vista a adaptações.
Das propostas submetidas para consulta, 22 linhas foram consideradas satisfatórias atualmente, incluindo uma nova linha proposta, a 71 no nordeste de Paris, e outras 23 linhas foram objeto de comentários e serão reexaminadas.
Cronograma de implementação
- Setembro a novembro de 2016: consulta dos habitantes da região da Île-de-France sobre o Grand Paris des Buses.
- Dezembro de 2016: Levando em conta o feedback dos moradores da Île-de-France expressos durante a consulta pública, o conselho da Île-de-France Mobilités (antiga STIF), presidido por Valérie Pécresse, adotou os princípios do Grand Paris des Buses.
- 1º de fevereiro de 2017: Os resultados da consulta são apresentados em uma reunião pública
Março-abril: Île-de-France Mobilités (anteriormente STIF), a cidade de Paris e a RATP continuam o diálogo com autoridades eleitas para refinar o plano para essa nova rede, que será definida pela Île-de-France Mobilités (antiga STIF) e votada no início de 2017
- Em 2017-2018: A cidade de Paris, que administra as estradas municipais, realizará os desenvolvimentos necessários para garantir a circulação fluida de ônibus e carros. A RATP, operadora da rede de Paris, terá que mudar a organização de suas linhas. Espera-se que o projeto seja comissionado até o final de 2018.