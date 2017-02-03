Uma nova rede de ônibus para Paris: resultados de uma consulta bem-sucedida

Um diálogo construtivo e um projeto compreendido e aprovado

Mais de 2.000 opiniões e propostas foram expressas por viajantes, associações e representantes eleitos durante reuniões públicas, na internet e por meio de cadernos das partes interessadas. Todos os interessados concordam com a necessidade de reorganizar as linhas de ônibus em Paris, assim como aquelas em conjunto com municípios vizinhos. 45 linhas serão modificadas, uma criada e 11 linhas adicionais serão objeto de estudos com vista a adaptações.

Das propostas submetidas para consulta, 22 linhas foram consideradas satisfatórias atualmente, incluindo uma nova linha proposta, a 71 no nordeste de Paris, e outras 23 linhas foram objeto de comentários e serão reexaminadas.