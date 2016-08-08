Um novo espaço de Véligo no Val-de-Marne

Véligo, informações práticas

Véligo, o serviço de estacionamento de bicicletas em estações e estações criado pela Île-de-France Mobilités (antiga STIF) para incentivar os passageiros a usarem suas bicicletas além do transporte público, continua sua implantação com a inauguração de um novo espaço seguro. Um serviço esperado e apreciado pelos viajantes, garante uma qualidade real de serviço em termos de segurança, informação e limpeza.