Um novo espaço de Véligo no Val-de-Marne
Esse espaço inclui um total de 52 lugares, incluindo 32 em armários coletivos seguros e 20 lugares protegidos com acesso livre. Véligo é acessível 7 dias por semana e 20 horas por dia, das 5h30 à 1h30, com um cartão Navigo carregado com um passe válido (semanal, mensal, anual, escola Imagine R ou estudante, Solidarité Transport).
Véligo, informações práticas
Véligo, o serviço de estacionamento de bicicletas em estações e estações criado pela Île-de-France Mobilités (antiga STIF) para incentivar os passageiros a usarem suas bicicletas além do transporte público, continua sua implantação com a inauguração de um novo espaço seguro. Um serviço esperado e apreciado pelos viajantes, garante uma qualidade real de serviço em termos de segurança, informação e limpeza.
- Para acessar o serviço de armário seguro, é necessário fazer uma assinatura anual de €30.
- O serviço www.rouelibre.fr, o site do Grupo RATP dedicado ao estacionamento de bicicletas, permite assinaturas e pagamento online. Um formulário de registro também pode ser coletado na bilheteria da estação Boissy-Saint-Léger e enviado ao gerente junto com o pagamento por cheque.
- Para qualquer outra informação, entre em contato com o Centro de Gestão de Véligo pelo telefone 01 71 25 06 50, das 7h às 20h, 7 dias por semana (preço de uma ligação local)