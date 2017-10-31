Uma rede de transporte que está crescendo!

A rede de ônibus também foi fortalecida para se adaptar às necessidades dos passageiros

O ônibus é um elemento fundamental para as viagens na Île-de-France para melhor atender toda a região e se adaptar às necessidades de todos e de cada território da Île-de-France.

Mais de 350 linhas de ônibus foram reforçadas desde 2016, ou seja, a Île-de-France Mobilités decidiu aumentar o número de ônibus na linha para oferecer maior frequência, ou estender o horário de operação para acompanhar os novos ritmos da vida.

O objetivo desse trabalho é estabelecer transporte para todos os moradores de Île-de-France mais próximos de casa, com mais frequência, durante o dia, durante a semana e nos fins de semana, mas também ônibus mais limpos e melhor equipados.

No lado de Noctilien, a frequência dos ônibus foi dobrando gradualmente desde 2017 para conectar Paris, a Petite e a Grande Couronnes. O tempo de espera é reduzido pela metade (30 minutos em vez de 1 hora). Até 2020, novas linhas também serão instaladas.