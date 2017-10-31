Uma rede de transporte que está crescendo!
Novas conexões entre subúrbios desde 2016
- Entrada em funcionamento do bonde 11 Express entre Le Bourget e Épinay em 1º de julho de 2017. 15 minutos agora são suficientes para conectar as duas cidades, comparado aos 45 anteriores. (CP: Bonde 11 Expresso, Le Grand Paris começa hoje).
- Extensão do bonde 6 entre Vélizy e Viroflay em maio de 2016. Atualmente, oferece a 70.000 passageiros uma nova ligação entre Yvelines e Hauts-de-Seine, com conexões para as linhas C, L, N e linhas do metrô.
- Inauguração da estação Rosa Parks na linha E em dezembro de 2015. A partir dessa nova estação, leva apenas 7 minutos para chegar à estação Saint-Lazare, em comparação com 30 minutos anteriores.
29 km de rede adicional e 28 pontos de serviço
Fortalecimento dos serviços ferroviários e de ônibus para passageiros
Para melhorar a rede de transporte, a Île-de-France Mobilités também está aumentando a frequência dos trens onde isso é essencial. Isto é o que foi feito em:
- Linha 1 do metrô
- Bonde 2
- Linhas A, J, L e U
Novos horários também serão introduzidos no final de 2018 na linha D para melhorar a qualidade do serviço e a confiabilidade: menos atrasos e uma oferta mais simples, melhor adaptada às necessidades dos passageiros.
A rede de ônibus também foi fortalecida para se adaptar às necessidades dos passageiros
O ônibus é um elemento fundamental para as viagens na Île-de-France para melhor atender toda a região e se adaptar às necessidades de todos e de cada território da Île-de-France.
Mais de 350 linhas de ônibus foram reforçadas desde 2016, ou seja, a Île-de-France Mobilités decidiu aumentar o número de ônibus na linha para oferecer maior frequência, ou estender o horário de operação para acompanhar os novos ritmos da vida.
O objetivo desse trabalho é estabelecer transporte para todos os moradores de Île-de-France mais próximos de casa, com mais frequência, durante o dia, durante a semana e nos fins de semana, mas também ônibus mais limpos e melhor equipados.
No lado de Noctilien, a frequência dos ônibus foi dobrando gradualmente desde 2017 para conectar Paris, a Petite e a Grande Couronnes. O tempo de espera é reduzido pela metade (30 minutos em vez de 1 hora). Até 2020, novas linhas também serão instaladas.
Transporte sob demanda: uma solução para pessoas que vivem em áreas pouco povoadas ou periféricas
Île-de-France Mobilités criou um serviço regional de transporte sob demanda rotulado. Esse serviço responde às necessidades de mobilidade dos moradores de áreas pouco povoadas ou periféricas e também amplia a oferta de mobilidade ao complementar as linhas regulares. O primeiro serviço rotulado foi instalado em Gally Mauldre em 2 de janeiro de 2018.
Cronograma de comissionamento para extensões e novas linhas de trem, metrô e bonde
- Extensão do metrô 14 até Saint-Ouen
para aliviar a linha 13
- Extensão do bonde 3 em Paris até Porte d'Asnières
- Extensão do bonde 4 até Clichy-sous-Bois e Montfermeil
- Extensão do metrô 4 até Bagneux
- Extensão do metrô 12 até a prefeitura de Aubervilliers
- Nova linha de bonde 13 Express entre Saint-Cyr e Saint-Germain-en-Laye
- Nova linha de bonde 9 entre Porte d'Ivry e Orly
- Nova linha de bonde 12 Express entre Massy e Évry
- Extensão do metrô 11 até Rosny-sous-Bois
- Extensão da RER E até La Défense
- Nova linha de metrô 15 do Grand Paris Express entre Pont de Sèvres e Noisy Champs
Saiba mais sobre a rede
Lançamento de um novo serviço regional de transporte sob demanda. Operação simples. Plataforma regional de reservas. Espero na parada. Novos experimentos virão, Gare de Louvres, parque empresarial Courtaboeuf próximo ao local Paris-Saclay.