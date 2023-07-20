Como a Île-de-France Mobilités está preparando o transporte para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris 2024?
Os números insanos dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris 2024
Os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris 2024 são:
- 25 locais serão atendidos (13 em Paris e 12 nos subúrbios internos e externos) para os Jogos Olímpicos e 17 locais (incluindo 10 em Paris e 7 nos subúrbios internos) para os Jogos Paralímpicos.
- 50 sessões diárias para os Jogos Olímpicos (767 sessões no total, incluindo as 2 cerimônias) e 18 sessões esportivas por dia para os Jogos Paralímpicos (261 sessões no total, incluindo as 2 cerimônias).
- Até 500.000 espectadores por dia (300.000 para os Jogos Paralímpicos)
- Espera-se até 300.000 espectadores por dia para os Jogos Paralímpicos, que acontecerão durante o período de volta às aulas.
O objetivo do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris 2024 e da Île-de-France Mobilités é claro: permitir que 100% dos espectadores cheguem aos locais olímpicos e paralímpicos por transporte público.
Um plano de transporte sob medida
Horários, paradas atendidas, frequência dos serviços, linhas envolvidas: um plano de transporte é tudo o que define a forma como um local ou evento será atendido.
Em tempos normais, os planos de transporte na Île-de-France são construídos sobre um legado, o da experiência trazida por décadas de gestão de rede. Uma experiência que permite antecipar grandes movimentos de passageiros, as linhas mais utilizadas ou picos de tráfego dependendo do horário do dia. Mas com os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris 2024, tudo muda.
A simples experiência da rede não é suficiente. Para construir o plano de transporte, novos dados precisavam ser integrados e adaptados à realidade da rede:
- A capacidade dos diversos locais olímpicos e paralímpicos,
- O calendário das sessões esportivas,
- Suposições baseadas na organização dos Jogos em outras cidades em anos anteriores.
Tudo é novo, e o plano de transporte junto! "É uma gestão humana precisa, não o trabalho de um algoritmo. Nós mesmos projetamos todos os cenários e planos para cada evento", explica Laurence Debrincat, Diretor de Estudos e Jogos Olímpicos e Paralímpicos.
Como serão estruturados os movimentos de visitantes e residentes da Île-de-France durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris 2024?
Durante todo o período dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris 2024, a Île-de-France Mobilités organizará transporte público para os locais olímpicos e paralímpicos da Île-de-France, impactando, no mínimo, as viagens diárias dos residentes da Île-de-France. Um objetivo para o qual várias medidas serão implementadas:
- Transporte Público de Paris 2024, criação de um aplicativo móvel para facilitar a viagem dos espectadores: este aplicativo, disponível para download em abril de 2024, oferecerá um planejador de rotas adaptado para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris 2024 com mapas de acesso aos diversos locais, para economizar tempo dos espectadores na estação.
- Cada evento possui sua própria estratégia de mobilidade : a Île-de-France Mobilités organiza um plano de transporte preciso, com rotas adaptadas ao evento (e rotas alternativas em caso de incidentes) para cada sessão esportiva,
- Uma oferta de transporte reforçada em 15% e concentrada no coração da aglomeração : antecipar o aumento do fluxo de passageiros nas várias linhas,
- Implementação de ônibus "ponto a ponto" para espectadores :
400 ônibus articulados serão implantados em todos os locais olímpicos e paralímpicos nos subúrbios periféricos e em Paris Oeste (Roland Garros e Parc des Princes) paraos espectadores.
- Promoção da mobilidade adaptada : implementação de campanhas informativas para visitantes e residentes de Île-de-France para direcioná-los a rotas adaptadas ao evento e incentivar comportamentos úteis (ciclismo, carona e teletrabalho),
- Informações para os passageiros : 5.000 agentes estarão presentes, incluindo as equipes habituais, nas estações para informar os espectadores. Sinalização especial também será instalada no transporte público para direcionar os passageiros para as rotas corretas.
Quais rotas serão mais impactadas durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris 2024?
As linhas 8, 9, 10, 12, 13 e 14, trens J (ramal de Argenteuil), L, N, P e U, bondes T3 e RER B, C e D serão as mais movimentadas.
Pra quê? Eles permitem o atendimento da maioria dos locais olímpicos e paralímpicos.
Ônibus dedicados a usuários de cadeira de rodas
Para facilitar as viagens até os locais olímpicos e paralímpicos , estarão disponíveis ônibus por reserva, partindo das estações parisienses (Gare de Lyon, Gare d'Austerlitz, Gare Montparnasse, Gare Saint-Lazare, Gare du Nord, Gare de l'Est, Rosa Parks na RER E), para espectadores que adquiriram um assento em um local de Paris 2024 reservado para usuários de cadeira de rodas.
De fato, se muitas linhas forem acessíveis na Île-de-France, continua sendo desconfortável para uma pessoa em cadeira de rodas viajar em transporte sujeito a muito tráfego e difícil acesso a assentos reservados.
Quais medidas de segurança serão implementadas no transporte público durante Paris 2024 pela Île-de-France Mobilités?
A Île-de-France Mobilités possui uma política de segurança para melhorar a segurança dos passageiros nas linhas diariamente e, claro, durante o período dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris 2024, ao lado das forças policiais.
Presença humana para segurança no transporte público
- 3.000 agentes de prevenção e segurança estão presentes na rede Île-de-France Mobilités. Nas plataformas, nas estações, nas estações e no material rodante: patrulhas do GPSR* (RATP), da Suge** (SNCF), mas também equipes de segurança privadas e mediadores, garantem a segurança dos usuários diariamente. Essas equipes atuam além da polícia nacional e das forças de gendarmaria e serão mobilizadas para os Jogos de Paris 2024.
- Brigadas de detecção de cães (detecção de explosivos) também são implantadas na rede Île-de-France para intervir em objetos abandonados. Eles serão mobilizados para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris 2024 e trabalharão lado a lado com as forças policiais.
- O sistema de segurança da rede Île-de-France Mobilités é planejado e coordenado sob a autoridade da prefeitura de polícia responsável pela segurança do evento e da segurança no transporte público, em especial por meio do Centro de Coordenação Operacional de Segurança (CCOS), cofinanciado pela Île-de-France Mobilités.
Mais de €200 milhões foram destinados pela Île-de-France Mobilités à presença humana para a segurança dos transportes em 2022.
Proteção por vídeo no transporte público e em estações de trem
- Além da presença humana, mais de 80.000 câmeras de proteção de vídeo foram instaladas em toda a rede e 10 milhões de euros serão investidos para melhorar e aumentar a vigilância das principais estações que atendem aos locais olímpicos.
Um serviço de limpeza ampliado
Para garantir um nível ideal de limpeza para todos os passageiros, tanto na estação quanto na estação, o número de agentes de segurança será aumentado. Eles estarão presentes 7 dias por semana, com serviços multiplicados por três, em média.
Quais são os locais olímpicos e paralímpicos na Île-de-France?
Embora os locais de competição estejam localizados em vários territórios franceses (Taiti, Nice, Marselha, Bordeaux, etc.), a grande maioria está localizada na Île-de-France, país anfitrião dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris 2024. Descubra a lista desses lugares:
Paris:
- Arena Champ de Mars
- Arena Porte de la Chapelle
- Arena Bercy
- Grande Palácio
- Prefeitura
- Stade de la Concorde
- Inválido
- Ponte Alexandre III
- Pont d'Iéna
- Estádio da Torre Eiffel
- Parc des Princes
- Estádio Roland Garros
- Arena Paris Sud 1
- Arena Paris Sud 6
- Arena Paris Sud 4
Em outros lugares da Île-de-France:
- Stade de France (93)
- Arena Paris Nord (93)
- Local de escalada de Le Bourget (93)
- Centro Aquático (93)
- Stade Yves-du-Manoir (92)
- Paris La Défense Arena (92)
- Palácio de Versalhes (78)
- Colline d'Élancourt (78)
- Velódromo Nacional de Saint-Quentin-en-Yvelines (78)
- Estádio BMX de Saint-Quentin-en-Yvelines (78)
- Golf National (78)
- Estádio náutico de Vaires-sur-Marne (77)
*Grupo de Proteção e Segurança de Rede
**Supervisão Geral