Como a Île-de-France Mobilités está preparando o transporte para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris 2024?

Um plano de transporte sob medida

Horários, paradas atendidas, frequência dos serviços, linhas envolvidas: um plano de transporte é tudo o que define a forma como um local ou evento será atendido.

Em tempos normais, os planos de transporte na Île-de-France são construídos sobre um legado, o da experiência trazida por décadas de gestão de rede. Uma experiência que permite antecipar grandes movimentos de passageiros, as linhas mais utilizadas ou picos de tráfego dependendo do horário do dia. Mas com os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris 2024, tudo muda.

A simples experiência da rede não é suficiente. Para construir o plano de transporte, novos dados precisavam ser integrados e adaptados à realidade da rede:

A capacidade dos diversos locais olímpicos e paralímpicos,

O calendário das sessões esportivas,

Suposições baseadas na organização dos Jogos em outras cidades em anos anteriores.

Tudo é novo, e o plano de transporte junto! "É uma gestão humana precisa, não o trabalho de um algoritmo. Nós mesmos projetamos todos os cenários e planos para cada evento", explica Laurence Debrincat, Diretor de Estudos e Jogos Olímpicos e Paralímpicos.