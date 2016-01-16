Uma exposição itinerante na linha D para celebrar 120 anos de cinema

Cartazes de filme, fotografias de estrelas e dispositivos cinematográficos serão colocados dentro de dois trens da linha D para oferecer um passeio itinerante pela sétima arte.

Os passageiros vivenciarão sua jornada através dos filmes de Louis Feuillade, Jean Vigo, Federico Fellini, Ingmar Bergman, Andrzej Wajda, Rainer Werner Fassbinder, Maurice Pialat, Jean-Luc Godard, Luc Besson, Mathieu Kassovitz, Francis Veber, Eric Toledano e Olivier Nakache...

Os espaços internos dos dois trens da linha D que participavam da operação foram totalmente decorados com fotografias de estrelas e pôsteres de filmes.

Ao viajar de carro em carro, os viajantes poderão voltar no tempo e passar por mais de um século de produção cinematográfica.