Uma nova campanha de comunicação contra fraudes no transporte

De 21 de fevereiro a 7 de março, três mensagens diferentes serão transmitidas por imagens marcantes por toda a rede Île-de-France.

Ações de controle também ocorrerão no campo para incorporar diretamente as diversas mensagens de prevenção e as novas regras em vigor aos passageiros.

Com seus 1.250 agentes dedicados ao controle, a RATP continua sua política, que já é muito ativa no tema da fraude. Por exemplo, a RATP realizará uma operação "Juntos contra a fraude" na rede de bondes, onde a taxa de fraude permanece a mais alta.

Essas ações já começaram a dar frutos, já que as taxas de fraude em 2016 caíram em todas as redes da RATP: