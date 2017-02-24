Uma nova campanha de comunicação contra fraudes no transporte
Fraudadores e Dragões
Proibição de fraudes no transporte
De 21 de fevereiro a 7 de março, três mensagens diferentes serão transmitidas por imagens marcantes por toda a rede Île-de-France.
Ações de controle também ocorrerão no campo para incorporar diretamente as diversas mensagens de prevenção e as novas regras em vigor aos passageiros.
Com seus 1.250 agentes dedicados ao controle, a RATP continua sua política, que já é muito ativa no tema da fraude. Por exemplo, a RATP realizará uma operação "Juntos contra a fraude" na rede de bondes, onde a taxa de fraude permanece a mais alta.
Essas ações já começaram a dar frutos, já que as taxas de fraude em 2016 caíram em todas as redes da RATP:
- Na rede ferroviária, a taxa de fraudes no metrô caiu de 2,6% em 2015 para 2,2% em 2016 (-15%); na rede RER, a taxa de fraude foi de 2,2% em 2016, comparada a 3% em 2015 (-27%).
- Nas redes de bondes e ônibus, a taxa de fraudes registrada em 2016 diminuiu, com uma taxa de fraude de 10,4% em 2016, comparada a 11,9% em 2015 (-13%).
Em 2017, a SNCF Transilien continuou a fortalecer o plano antifraude iniciado em 2016
As operações de fechamento aumentaram ao longo de 2016, durante os horários de pico, durante todo o dia ou em vários dias consecutivos. Assim, em novembro de 2016, uma operação realizada na Gare du Nord resultou em quase 2.000 multas em duas horas. Outra operação em Paris Saint Lazare, em janeiro passado, terminou com 740 multas no mesmo período.
O programa de posse para agentes da estação, permitindo que realizem operações de controle, foi lançado em 2016. Desde setembro passado, o número de oficiais juramentados foi multiplicado por 2. Deve-se notar que a taxa de validação aumentou 9% na rede Transilien em comparação com 2015.
A Optile combate fraudes em suas redes diariamente, com mais de 500 agentes de controle implantados em todo o território coberto pelas operadoras. Os 400 agentes de mediação presentes também contribuem incentivando a validação dos passageiros. Assim, em 2015, a taxa de validação foi de 85%.