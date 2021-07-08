Um desconto dedicado a voluntários do Serviço Cívico

Quem pode se beneficiar do desconto de Serviço Cívico?

Todos os voluntários do Serviço Cívico e do Serviço Voluntário Europeu (Corpo Europeu de Solidariedade)

Quais são as condições de acesso?

Assinamos um contrato de trabalho com a Agência de Serviço Cívico para uma missão que ocorre em Île-de-France Tenha um passe Navigo personalizado. Se você não tiver um, pode conseguir um de graça:

via Internet a partir do seu espaço pessoal

nos balcões e agências de vendas da rede

por correspondência da Agência Navigo

Por favor, note: os passes Navigo Imagine R, Navigo Annual, Navigo Easy e Navigo Découverte não são veículos elegíveis

Como conseguir seu desconto pelo Serviço Cívico?

O pedido de redução deve ser feito no site da Solidarité Transport