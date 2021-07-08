Um desconto dedicado a voluntários do Serviço Cívico
Quem pode se beneficiar do desconto de Serviço Cívico?
Todos os voluntários do Serviço Cívico e do Serviço Voluntário Europeu (Corpo Europeu de Solidariedade)
Quais são as condições de acesso?
- Assinamos um contrato de trabalho com a Agência de Serviço Cívico para uma missão que ocorre em Île-de-France
- Tenha um passe Navigo personalizado. Se você não tiver um, pode conseguir um de graça:
- via Internet a partir do seu espaço pessoal
- nos balcões e agências de vendas da rede
- por correspondência da Agência Navigo
Por favor, note: os passes Navigo Imagine R, Navigo Annual, Navigo Easy e Navigo Découverte não são veículos elegíveis
Como conseguir seu desconto pelo Serviço Cívico?
O pedido de redução deve ser feito no site da Solidarité Transport