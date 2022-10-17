Valide diretamente com seu celular Android!

Android primeiro, iOS em breve

Valide diretamente com seu telefone, um gesto que primeiro fica aberto para celulares que rodam o sistema operacional Android. Serviço disponível na maioria dos celulares NFC a partir do Android 8. Mais informações sobre https://www.iledefrance-mobilites.fr/titres-et-tarifs/supports/smartphone.

Você tem um iPhone? Sem problemas, mas ainda um pouco de paciência: estamos trabalhando nisso e o serviço em breve será aberto para celulares iOS.

Como validar com seu celular Android?

  1. Baixe a versão mais recente do aplicativo móvel Île-de-France Mobilités na Play Store
  2. Compre o ingresso ou o ingresso de temporada que for melhor para você (por favor, note que este serviço não é compatível com o Navigo Annuel e imagine os ingressos de temporada R). Precisa de um tutorial?
  3. Lembre-se de ativar a função NFC do seu celular
  4. Na frente dos validadores: ligue e destrave a tela, aproxime o telefone e... Gasta! (Não é necessário lançar o aplicativo Île-de-France Mobilités)

Quais bilhetes de transporte são compatíveis?

Aqui estão os tickets que permitem validar diretamente com seu celular:

  • T+ Ingressos e livros de ingressos
  • Orlybus e Roissybus
  • Dia Navigo
  • Navigo Jeunes WE
  • Semana Navigo
  • Mês Navigo

Por favor, note: a validação com seu celular Android não é possível com uma assinatura Navigo Annual ou Imagine R.

Por favor, note: a verificação com seu celular Android não é possível com:

  • O Passe Anual Navigo
  • Imagine pacotes R
  • Pacotes de solidariedade de transporte
  • Origem - ingressos de destino

Você tem alguma pergunta?

Então, vamos te deixar aqui?