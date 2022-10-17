Valide diretamente com seu celular Android!

Android primeiro, iOS em breve

Valide diretamente com seu telefone, um gesto que primeiro fica aberto para celulares que rodam o sistema operacional Android. Serviço disponível na maioria dos celulares NFC a partir do Android 8. Mais informações sobre https://www.iledefrance-mobilites.fr/titres-et-tarifs/supports/smartphone.

Você tem um iPhone? Sem problemas, mas ainda um pouco de paciência: estamos trabalhando nisso e o serviço em breve será aberto para celulares iOS.