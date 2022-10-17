Valide diretamente com seu celular Android!
Android primeiro, iOS em breve
Valide diretamente com seu telefone, um gesto que primeiro fica aberto para celulares que rodam o sistema operacional Android. Serviço disponível na maioria dos celulares NFC a partir do Android 8. Mais informações sobre https://www.iledefrance-mobilites.fr/titres-et-tarifs/supports/smartphone.
Você tem um iPhone? Sem problemas, mas ainda um pouco de paciência: estamos trabalhando nisso e o serviço em breve será aberto para celulares iOS.
Como validar com seu celular Android?
- Baixe a versão mais recente do aplicativo móvel Île-de-France Mobilités na Play Store
- Compre o ingresso ou o ingresso de temporada que for melhor para você (por favor, note que este serviço não é compatível com o Navigo Annuel e imagine os ingressos de temporada R). Precisa de um tutorial?
- Lembre-se de ativar a função NFC do seu celular
- Na frente dos validadores: ligue e destrave a tela, aproxime o telefone e... Gasta! (Não é necessário lançar o aplicativo Île-de-France Mobilités)
Quais bilhetes de transporte são compatíveis?
Aqui estão os tickets que permitem validar diretamente com seu celular:
- T+ Ingressos e livros de ingressos
- Orlybus e Roissybus
- Dia Navigo
- Navigo Jeunes WE
- Semana Navigo
- Mês Navigo
Por favor, note: a validação com seu celular Android não é possível com uma assinatura Navigo Annual ou Imagine R.
Por favor, note: a verificação com seu celular Android não é possível com:
- O Passe Anual Navigo
- Imagine pacotes R
- Pacotes de solidariedade de transporte
- Origem - ingressos de destino
Você tem alguma pergunta?
- Visite o site da Île-de-France Mobilités, sob o título "Como carregar os ingressos no seu celular e validar com ele"
- Visite a página de perguntas frequentes "Viajando com seu celular em nosso aplicativo móvel
- Faça suas perguntas na conta do Twitter da Île-de-France Mobilités.