Véligo na Gare Montparnasse: uma segunda parada parisiense
Véligo é o serviço de estacionamento de bicicletas em estações de trem e estações criada pela Île-de-France Mobilités (anteriormente STIF)
Esse armário ou estacionamento para bicicletas é acessível 7 dias por semana e 24 horas por dia, com um cartão Navigo carregado com passe válido (Semana, Mês, Anual, imagine R School ou Student, Solidarity Transport). Para acessar o serviço, é necessário fazer uma assinatura anual de €20 .
Como se registrar rapidamente?
- Do site www.veligo.transilien.com
- No Centro de Gestão de Véligo, na 01 71 25 06 50, das 7h às 20h, 7 dias por semana (preço de chamada local) e na bilheteria da estação.
Um espaço Véligo perto de você?
48 estações já estão equipadas com armários seguros Véligo, ou seja, 2954 vagas retornáveis e mais de 4000 abrigos Véligo e de acesso livre combinados. Um mapa interativo desses espaços permitirá que você localize espaços em movimento.