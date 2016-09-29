Véligo na Gare Montparnasse: uma segunda parada parisiense

Véligo é o serviço de estacionamento de bicicletas em estações de trem e estações criada pela Île-de-France Mobilités (anteriormente STIF)

Esse armário ou estacionamento para bicicletas é acessível 7 dias por semana e 24 horas por dia, com um cartão Navigo carregado com passe válido (Semana, Mês, Anual, imagine R School ou Student, Solidarity Transport). Para acessar o serviço, é necessário fazer uma assinatura anual de €20 .

Como se registrar rapidamente?

  • Do site www.veligo.transilien.com
  • No Centro de Gestão de Véligo, na 01 71 25 06 50, das 7h às 20h, 7 dias por semana (preço de chamada local) e na bilheteria da estação.

Um espaço Véligo perto de você?

48 estações já estão equipadas com armários seguros Véligo, ou seja, 2954 vagas retornáveis e mais de 4000 abrigos Véligo e de acesso livre combinados. Um mapa interativo desses espaços permitirá que você localize espaços em movimento.

Cerimônia de inauguração do espaço Véligo Gare Montparnasse
Da esquerda para a direita: Bernard Gauducheau (conselheiro regional das FDI e administrador da Île-de-France Mobilités (anteriormente STIF)), Pierre-Louis Roy (secretário-geral da SNCF Gares & Connexions), Christophe Najdovski (vice-prefeito de Paris responsável pelo transporte, viagens, estradas e espaço público e administrador da Île-de-France Mobilités (anteriormente STIF)), Sylvie Lekin (vice-prefeita do 14º arrondissement responsável pelas estradas, de viagens e limpeza), Stéphane Beaudet (Vice-Presidente da região de Île-de-France e Vice-Presidente da Île-de-France Mobilités (anteriormente STIF)), Jean-Philippe Pierre (Vice-Prefeito do 15º arrondissement responsável pelos conselhos distritais de St Lambert e Pasteur/Montparnasse).