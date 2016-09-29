Véligo na Gare Montparnasse: uma segunda parada parisiense

Véligo é o serviço de estacionamento de bicicletas em estações de trem e estações criada pela Île-de-France Mobilités (anteriormente STIF)

Esse armário ou estacionamento para bicicletas é acessível 7 dias por semana e 24 horas por dia, com um cartão Navigo carregado com passe válido (Semana, Mês, Anual, imagine R School ou Student, Solidarity Transport). Para acessar o serviço, é necessário fazer uma assinatura anual de €20 .