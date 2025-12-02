A Véligo Location está se reinventando com 19 novos modelos para testar e adotar
Localização de Véligo: 130.000 já experimentaram
Desde sua inauguração em 2019, a Véligo Location permitiu que mais de 130.000 residentes da Île-de-France experimentassem as vantagens da vida ciclista.
Os quatro modelos de bicicletas assistidas elétricas disponíveis (1 clássica e 3 de carga) provaram seu valor: 85% dos usuários estão satisfeitos e querem continuar aproveitando o serviço (ao final do aluguel de 6 a 9 meses).
Em 2026, a família Véligo está crescendo: uma bicicleta para todos em uma bicicleta!
A partir da primeira metade de 2026, a família Véligo Location está crescendo com novos modelos (19 no total), projetados para você e para a variedade de seus usos.
Jovens, famílias, idosos, profissionais, pessoas que não podem andar em uma bicicleta convencional por motivos de saúde : após a assinatura, sua bicicleta está esperando por você em um aluguel na Maison du Vélo ou é entregue diretamente em sua casa.
Quer que te levemos para um teste?
19 modelos novos de moto: qual será o seu?
A bicicleta dobrável: a bicicleta que se curva para trás para você
O modelo de bicicleta perfeito para quem quer levar a qualquer lugar!
A clássica bicicleta mecânica: para quem gosta de pilotar mecânica
A Véligo Location está lançando uma bicicleta mecânica para quem tem confiança nas panturrilhas e prefere andar mais leve.
A nova bicicleta assistida eletricamente: para jornadas cada vez mais confortáveis
A moto assistida eletricamente ganha conforto de uso com: trocas automáticas de marcha, cockpit remodelado, ignição pelo passe Navigo (física ou desmaterializada), indicadores integrados e travamento eletrônico.
Esse novo modelo será gradualmente integrado à frota para substituir a moto atual!
Bicicletas de carga particular: seu porta-malas com pedais
Para conciliar escola, compras e atividades: está disponível como motocicleta (curta ou longa), scooter estendida e trisso!
Bicicletas de carga profissionais: a bicicleta com porta-malas
Para artesãos, lojistas, autônomos (possibilidade de alugar até cinco bicicletas simultaneamente!)
Tem algo para todos:
- Bicicleta leve ou longa
- Ampliado
- Trailer
- Scooter
Imagem 1 de 4
Bicicletas adaptadas: pedalar é para todos
Para ciclistas com necessidades especiais: estabilidade, conforto, segurança e acessibilidade garantidos!
No programa?
- Bicicleta de assento baixo
- Triciclo, triciclo com guidão baixo e triciclo com ajudante manual
- Tandems: duas posições, adulto-criança, lado a lado
- Scooter de três rodas para cadeiras de rodas
Imagem 1 de 3
Île-de-France Mobilités cria as Maisons du Vélo
Verdadeiros lugares de vida dedicados à cultura ciclista, as Maisons du Vélo, em escala regional, são elos essenciais na cadeia de mobilidade.
Nessas Casas de Bicicletas, você encontrará:
- Informações sobre os serviços de bicicleta da Île-de-France Mobilités, instalações para ciclismo e serviços locais
- Reparo : sua moto está com um afundamento? Ferramentas e conselhos são seus
- Aluguel de curto prazo : tenha uma ideia enquanto dirige
- Escolas de bike : para pegar ritmo e estar 100% confortável
- Atividades e oficinas : para aprender com a comunidade local
- Serviços sob medida : para cada território às suas necessidades, a Île-de-France Mobilités adapta
- E acima de tudo : aproveite a oportunidade para experimentar os novos modelos Véligo!
7 lugares recebem você a partir da primeira metade de 2026
Você mora nos subúrbios internos ou externos? Perfeito.
É aqui que a primeira Maison du vélo abre como prioridade : aqui, a bicicleta assume seu significado completo para completar suas jornadas. Para chegar à estação pela manhã, caminhe a última milha até sua casa ou simplesmente ajude a melhorar a qualidade do ar na região.
Até logo na estação de ?
- Ermont-Eaubonne (95),
- Juvisy (91)
- Berny's Cross (92),
- Aulnay-sous-Bois (93),
- Maisons-Alfort (94),
- Évry-Courcouronnes (91)
- Houilles-Carrières (78)
E além disso: outras 7 casas de bicicletas "móveis"
A ideia? Agências sobre rodas que viajam de cidade em cidade!
Por que começar a pedalar na Île-de-France?
Véligo Localização e as Maisons du Vélo fazem parte de uma ambição mais ampla: triplicar a participação das viagens de ciclismo na Île-de-France até 2030 .
O que está em jogo?
- Oferecendo uma alternativa concreta e econômica ao carro para aliviar o congestionamento nas estradas
- Melhorando a qualidade do ar
- Incentivando a mobilidade ativa
E com já +1,6 milhão de viagens de bicicleta todos os dias na Île-de-France, o ímpeto já está bem avançado.
Quais outras iniciativas facilitam o ciclismo na Île-de-France?
- Estacionamento seguro para bicicletas : quase 26.000 vagas já em serviço em mais de 300 estações, com 12.000 vagas adicionais sendo implantadas. O +? Eles são gratuitos para assinantes do Navigo Annual!
Objetivo? equipar 100% das estações de Île-de-France até 2030.
- Auxílio de compra: até €1.200 para bicicletas adaptadas, €600 para navios elétricos de carga, €400 para bicicletas elétricas. Impulsos de concreto que já convenceram milhares de moradores de Île-de-France a se lançarem.