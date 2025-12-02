A Véligo Location está se reinventando com 19 novos modelos para testar e adotar

Em 2026, a família Véligo está crescendo: uma bicicleta para todos em uma bicicleta!

A partir da primeira metade de 2026, a família Véligo Location está crescendo com novos modelos (19 no total), projetados para você e para a variedade de seus usos.

Jovens, famílias, idosos, profissionais, pessoas que não podem andar em uma bicicleta convencional por motivos de saúde : após a assinatura, sua bicicleta está esperando por você em um aluguel na Maison du Vélo ou é entregue diretamente em sua casa.

Quer que te levemos para um teste?