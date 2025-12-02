A Véligo Location está se reinventando com 19 novos modelos para testar e adotar

Localização de Véligo: 130.000 já experimentaram

Desde sua inauguração em 2019, a Véligo Location permitiu que mais de 130.000 residentes da Île-de-France experimentassem as vantagens da vida ciclista.

Os quatro modelos de bicicletas assistidas elétricas disponíveis (1 clássica e 3 de carga) provaram seu valor: 85% dos usuários estão satisfeitos e querem continuar aproveitando o serviço (ao final do aluguel de 6 a 9 meses).

Em 2026, a família Véligo está crescendo: uma bicicleta para todos em uma bicicleta!

A partir da primeira metade de 2026, a família Véligo Location está crescendo com novos modelos (19 no total), projetados para você e para a variedade de seus usos.

Jovens, famílias, idosos, profissionais, pessoas que não podem andar em uma bicicleta convencional por motivos de saúde : após a assinatura, sua bicicleta está esperando por você em um aluguel na Maison du Vélo ou é entregue diretamente em sua casa.

Quer que te levemos para um teste?

19 modelos novos de moto: qual será o seu?

A bicicleta dobrável: a bicicleta que se curva para trás para você

O modelo de bicicleta perfeito para quem quer levar a qualquer lugar!

A bicicleta dobrável do Véligo Location: dobra em segundos, entra no trem com você e se esconde debaixo da sua mesa.
A clássica bicicleta mecânica: para quem gosta de pilotar mecânica

A Véligo Location está lançando uma bicicleta mecânica para quem tem confiança nas panturrilhas e prefere andar mais leve.

A primeira bicicleta mecânica da Véligo Location está chegando!
A nova bicicleta assistida eletricamente: para jornadas cada vez mais confortáveis

A moto assistida eletricamente ganha conforto de uso com: trocas automáticas de marcha, cockpit remodelado, ignição pelo passe Navigo (física ou desmaterializada), indicadores integrados e travamento eletrônico.

Esse novo modelo será gradualmente integrado à frota para substituir a moto atual!

© Yoan Stoeckel

Bicicletas de carga particular: seu porta-malas com pedais

Para conciliar escola, compras e atividades: está disponível como motocicleta (curta ou longa), scooter estendida e trisso!

Aqui, a bicicleta elétrica de três rodas para pessoas da Localização de Véligo. Outras duas versões estão disponíveis para veículos de duas rodas (curta e longa): escolha conforme suas necessidades
Bicicletas de carga profissionais: a bicicleta com porta-malas

Para artesãos, lojistas, autônomos (possibilidade de alugar até cinco bicicletas simultaneamente!)

Tem algo para todos:

  • Bicicleta leve ou longa
  • Ampliado
  • Trailer
  • Scooter
Bicicleta profissional de três rodas da unidade de Véligo
Bicicleta profissional de três rodas da unidade de Véligo © Yoan Stoeckel

Bicicletas adaptadas: pedalar é para todos

Para ciclistas com necessidades especiais: estabilidade, conforto, segurança e acessibilidade garantidos!

No programa?

  • Bicicleta de assento baixo
  • Triciclo, triciclo com guidão baixo e triciclo com ajudante manual
  • Tandems: duas posições, adulto-criança, lado a lado
  • Scooter de três rodas para cadeiras de rodas
O triciclo assistido eletricamente da Véligo Location está disponível em tamanhos pequenos e grandes
O triciclo assistido eletricamente da Véligo Location está disponível em tamanhos pequenos e grandes © Yoan Stoeckel

Île-de-France Mobilités cria as Maisons du Vélo

Verdadeiros lugares de vida dedicados à cultura ciclista, as Maisons du Vélo, em escala regional, são elos essenciais na cadeia de mobilidade.  

Nessas Casas de Bicicletas, você encontrará:

  • Informações sobre os serviços de bicicleta da Île-de-France Mobilités, instalações para ciclismo e serviços locais
  • Reparo : sua moto está com um afundamento? Ferramentas e conselhos são seus
  • Aluguel de curto prazo : tenha uma ideia enquanto dirige
  • Escolas de bike : para pegar ritmo e estar 100% confortável
  • Atividades e oficinas : para aprender com a comunidade local
  • Serviços sob medida : para cada território às suas necessidades, a Île-de-France Mobilités adapta
  • E acima de tudo : aproveite a oportunidade para experimentar os novos modelos Véligo!

7 lugares recebem você a partir da primeira metade de 2026

Você mora nos subúrbios internos ou externos? Perfeito.

É aqui que a primeira Maison du vélo abre como prioridade : aqui, a bicicleta assume seu significado completo para completar suas jornadas. Para chegar à estação pela manhã, caminhe a última milha até sua casa ou simplesmente ajude a melhorar a qualidade do ar na região.

Até logo na estação de ?

  • Ermont-Eaubonne (95),
  • Juvisy (91)
  • Berny's Cross (92),
  • Aulnay-sous-Bois (93),
  • Maisons-Alfort (94),
  • Évry-Courcouronnes (91)
  • Houilles-Carrières (78)

E além disso: outras 7 casas de bicicletas "móveis"

A ideia? Agências sobre rodas que viajam de cidade em cidade!

Et ce n'est qu'un début : l'objectif, ce sont 40 Maisons du Vélo d'ici à 2030, pour couvrir toute l'Île-de-France.

Por que começar a pedalar na Île-de-France?

A bicicleta assistida eletricamente de assento baixo da unidade de Véligo
Véligo Localização e as Maisons du Vélo fazem parte de uma ambição mais ampla: triplicar a participação das viagens de ciclismo na Île-de-France até 2030 .

O que está em jogo?

  1. Oferecendo uma alternativa concreta e econômica ao carro para aliviar o congestionamento nas estradas
  2. Melhorando a qualidade do ar
  3. Incentivando a mobilidade ativa

E com já +1,6 milhão de viagens de bicicleta todos os dias na Île-de-France, o ímpeto já está bem avançado.

Quais outras iniciativas facilitam o ciclismo na Île-de-France?

  • Estacionamento seguro para bicicletas : quase 26.000 vagas já em serviço em mais de 300 estações, com 12.000 vagas adicionais sendo implantadas. O +? Eles são gratuitos para assinantes do Navigo Annual!

Objetivo? equipar 100% das estações de Île-de-France até 2030.

  • Auxílio de compra: até €1.200 para bicicletas adaptadas, €600 para navios elétricos de carga, €400 para bicicletas elétricas. Impulsos de concreto que já convenceram milhares de moradores de Île-de-France a se lançarem.