Local de Véligo mobiliza-se para o Outubro Rosa
O mês de outubro é novamente tingido de rosa este ano por ocasião do Pink October, a campanha internacional de conscientização e informação sobre o câncer de mama, que alcança 78.000 pessoas na França todos os anos.
Pink October: A Véligo Location está comprometida em trabalhar ao lado do Institut Curie e da associação Casiopeea
A Véligo Location, o serviço de aluguel da Île-de-France Mobilités que permite aos moradores da Île-de-France testar uma bicicleta com assistência elétrica por seis meses, está comprometida com a edição de 2024 do Pink October junto com o Institut Curie e a Casiopeea, associação de esporte para vencedor.
Mas qual é a ligação entre ciclismo e câncer de mama? Esporte e os benefícios da prática física para prevenir e superar a doença.
Esses benefícios são defendidos pela associação Casiopeea, le sport pour vaincre (em colaboração com o Institut Curie), que oferece apoio a mulheres com doenças organizando atividades esportivas adaptadas aos seus tratamentos ao longo do ano.
Uma doação para a associação Casiopeea para cada assinatura da Véligo Location
De 1º a 31 de outubro de 2024, para apoiar o trabalho da associação Casiopeea, a Véligo Location doará um euro para cada nova assinatura do seu serviço (já conta com mais de 100.000 assinantes).
Dez bicicletas nas cores do Outubro Rosa para aumentar a conscientização sobre o rastreamento do câncer de mama
Para apoiar o trabalho dos voluntários e encher as ruas de Paris com a cor do Outubro Rosa, dez bicicletas repintadas da Véligo Location serão emprestadas às equipes Casiopeea por seis meses (um mês com bicicletas rosa e cinco meses com bicicletas azuis clássicas).
As dez bicicletas serão entregues aos membros da associação em 1º de outubro de 2024 no Institut Curie, na presença da presidente da Île-de-France Mobilités, Valérie Pécresse, e do professor Alain Puisieux, presidente do Conselho de Administração do Institut Curie.