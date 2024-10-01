Local de Véligo mobiliza-se para o Outubro Rosa

O mês de outubro é novamente tingido de rosa este ano por ocasião do Pink October, a campanha internacional de conscientização e informação sobre o câncer de mama, que alcança 78.000 pessoas na França todos os anos.

Pink October: A Véligo Location está comprometida em trabalhar ao lado do Institut Curie e da associação Casiopeea

A Véligo Location, o serviço de aluguel da Île-de-France Mobilités que permite aos moradores da Île-de-France testar uma bicicleta com assistência elétrica por seis meses, está comprometida com a edição de 2024 do Pink October junto com o Institut Curie e a Casiopeea, associação de esporte para vencedor.

Mas qual é a ligação entre ciclismo e câncer de mama? Esporte e os benefícios da prática física para prevenir e superar a doença.

Esses benefícios são defendidos pela associação Casiopeea, le sport pour vaincre (em colaboração com o Institut Curie), que oferece apoio a mulheres com doenças organizando atividades esportivas adaptadas aos seus tratamentos ao longo do ano.