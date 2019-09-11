Localização de Véligo, ponto de partida para o serviço de aluguel de longa duração de bicicletas elétricas
Inaugurado na quarta-feira, 11 de setembro, o serviço de localização de Véligo deve permitir que todos os residentes de Île-de-France descubram o uso da bicicleta elétrica em suas viagens diárias, seja para tarefas de casa ou, por exemplo, para chegar a uma estação.
Foto do evento da inauguração do Antigo Espaço de Véligo em 11 de setembro de 2019, na presença de Valérie Pecresse.
Pontos-chave do serviço de localização de Véligo
A Localização de Véligo é uma bicicleta com assistência elétrica adequada para viagens do dia a dia. Ela conta com diversos equipamentos para torná-la uma bicicleta confiável, eficiente e agradável: iluminação dianteira, cesto, freio seguro ou antifurto. Acessórios opcionais também estão disponíveis (bolsa, capacete, carregador de bebê) para se adaptar às necessidades de todos.
Para assinar uma assinatura de aluguel, acesse a Localização Véligo.
Diagrama da bicicleta e apresentação dos equipamentos associados
Esta bicicleta é oferecida aos residentes da Île-de-France por um aluguel de longo prazo de 6 meses (+ 3 meses opcionais) e a taxa de €40/mês pode ser reduzida para €20/mês graças à cobertura do empregador. Esse preço inclui o aluguel da moto, mas também sua manutenção! Uma vez confirmado seu pedido, você poderá retirar sua unidade em Véligo em um dos 250 pontos de coleta disponíveis em Île-de-France.