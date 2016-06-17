O cartão Navigo e Véligo
20.000 locais com rotulagem Véligo (armários e abrigos seguros) até 2020
O objetivo do novo PDUIF (Plano de Viagem Urbana para a Île-de-France) é alcançar mais de 20.000 espaços com o selo Véligo (armários e abrigos seguros) até 2020. Por isso, novos projetos estão sendo atualmente estudados em diversos projetos de transporte, como as extensões ou novas linhas de bonde, a extensão do trem RER E para o oeste, o Tram-express e o Novo Grand Paris.
O serviço é aberto a todos os passageiros de transporte público na região de Île-de-France que possuam cartão Navigo.
Implantação
Desde 2012, ano em que o programa Véligo foi lançado, o STIF financiou 77 projetos Véligo, representando quase 3.700 vagas em armários e 1.600 vagas em abrigos. Em 2015, 23 instalações Véligo (armários e/ou abrigos) estavam em serviço, ou seja, 1.448 vagas. A implantação continuará em 2015 e 2016, com o objetivo de que a STIF financie 4.520 novos espaços em 116 novas estações até o final de 2016.