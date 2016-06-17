O cartão Navigo e Véligo

20.000 locais com rotulagem Véligo (armários e abrigos seguros) até 2020

O objetivo do novo PDUIF (Plano de Viagem Urbana para a Île-de-France) é alcançar mais de 20.000 espaços com o selo Véligo (armários e abrigos seguros) até 2020. Por isso, novos projetos estão sendo atualmente estudados em diversos projetos de transporte, como as extensões ou novas linhas de bonde, a extensão do trem RER E para o oeste, o Tram-express e o Novo Grand Paris.