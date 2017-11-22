Vianavigo: uma nova versão adaptada para pessoas com mobilidade reduzida, ciclistas e pessoas que compartilham caronas

A chegada do carona e recursos aprimorados para ciclistas

Os ciclistas terão acesso a novas informações, como vagas de autoatendimento para bicicletas (Vélib', Velo2 em Cergy-Pontoise e Cristolib em Créteil) ou seguras (Véligo) localizadas em seu ambiente imediato. O número de bicicletas disponíveis em tempo real também será especificado para que você possa antecipar sua viagem com mais facilidade.

Já o carona está voltando com a nova versão do Vianavigo e é uma novidade na França. Em parceria com 7 players do mercado (Blablalines, Citygoo, Clem, IDVroom, Karos, OuiHop e WayzUp), o serviço permite que você visualize as diferentes rotas correspondentes à sua busca: local de embarque, horários de partida, tempo de viagem e o preço pedido pelo motorista. Um redirecionamento para o site do parceiro finalizará a reserva.

O site está disponível no www.vianavigo.com e o aplicativo pode ser baixado na Appstore ou Playstore.