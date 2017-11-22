Vianavigo: uma nova versão adaptada para pessoas com mobilidade reduzida, ciclistas e pessoas que compartilham caronas

Uso reformulado

Um planejador de rotas Vianavigo permite que qualquer viajante prepare suas viagens de transporte público pela região da Île-de-France com tranquilidade, por exemplo, seguindo os horários e o tráfego da rede em tempo real. A nova versão agora exibirá todos os meios de transporte disponíveis na proximidade do usuário, oferecendo a ele a opção de criar alertas para serem notificados caso haja um incidente na linha que precisem seguir.

método de busca de ilustração no Vianavigo
Método de busca no Vianavigo

Todas as minhas viagens pela Île-de-France: rotas, horários, informações de trânsito, perto, mapas e mapas, meu transporte fácil de acessar, passagens e preços.

Rumo ao transporte acessível para todos

A plataforma agora é adaptada para pessoas com mobilidade reduzida (pessoas em cadeiras de rodas ou carrinho, pessoas com deficiência visual, etc.). O computador permitirá saber em tempo real o status operacional dos elevadores nas estações, mas também informar o passageiro sobre todos os equipamentos especializados presentes na estação ou o transporte de sua escolha (anúncios sonoros, telas dinâmicas, etc.).

Deve-se lembrar que a plataforma Infomobi.com usada para informar-se sobre a acessibilidade do transporte agora integra as funcionalidades do novo Vianavigo. Ele contém todas as informações úteis para viajantes com mobilidade reduzida planejarem suas viagens: números de telefone e assistência de estação, mapas adaptados para pessoas com deficiência visual, etc.

Gerenciamento das configurações do Vianavigo no seu celular
Gerencie as configurações do Vianavigo no seu smartphone

A chegada do carona e recursos aprimorados para ciclistas

Os ciclistas terão acesso a novas informações, como vagas de autoatendimento para bicicletas (Vélib', Velo2 em Cergy-Pontoise e Cristolib em Créteil) ou seguras (Véligo) localizadas em seu ambiente imediato. O número de bicicletas disponíveis em tempo real também será especificado para que você possa antecipar sua viagem com mais facilidade.

Já o carona está voltando com a nova versão do Vianavigo e é uma novidade na França. Em parceria com 7 players do mercado (Blablalines, Citygoo, Clem, IDVroom, Karos, OuiHop e WayzUp), o serviço permite que você visualize as diferentes rotas correspondentes à sua busca: local de embarque, horários de partida, tempo de viagem e o preço pedido pelo motorista. Um redirecionamento para o site do parceiro finalizará a reserva.

O site está disponível no www.vianavigo.com e o aplicativo pode ser baixado na Appstore ou Playstore.