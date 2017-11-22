Vianavigo: uma nova versão adaptada para pessoas com mobilidade reduzida, ciclistas e pessoas que compartilham caronas
Uso reformulado
Um planejador de rotas Vianavigo permite que qualquer viajante prepare suas viagens de transporte público pela região da Île-de-France com tranquilidade, por exemplo, seguindo os horários e o tráfego da rede em tempo real. A nova versão agora exibirá todos os meios de transporte disponíveis na proximidade do usuário, oferecendo a ele a opção de criar alertas para serem notificados caso haja um incidente na linha que precisem seguir.
Todas as minhas viagens pela Île-de-France: rotas, horários, informações de trânsito, perto, mapas e mapas, meu transporte fácil de acessar, passagens e preços.
Rumo ao transporte acessível para todos
A plataforma agora é adaptada para pessoas com mobilidade reduzida (pessoas em cadeiras de rodas ou carrinho, pessoas com deficiência visual, etc.). O computador permitirá saber em tempo real o status operacional dos elevadores nas estações, mas também informar o passageiro sobre todos os equipamentos especializados presentes na estação ou o transporte de sua escolha (anúncios sonoros, telas dinâmicas, etc.).
Deve-se lembrar que a plataforma Infomobi.com usada para informar-se sobre a acessibilidade do transporte agora integra as funcionalidades do novo Vianavigo. Ele contém todas as informações úteis para viajantes com mobilidade reduzida planejarem suas viagens: números de telefone e assistência de estação, mapas adaptados para pessoas com deficiência visual, etc.
A chegada do carona e recursos aprimorados para ciclistas
Os ciclistas terão acesso a novas informações, como vagas de autoatendimento para bicicletas (Vélib', Velo2 em Cergy-Pontoise e Cristolib em Créteil) ou seguras (Véligo) localizadas em seu ambiente imediato. O número de bicicletas disponíveis em tempo real também será especificado para que você possa antecipar sua viagem com mais facilidade.
Já o carona está voltando com a nova versão do Vianavigo e é uma novidade na França. Em parceria com 7 players do mercado (Blablalines, Citygoo, Clem, IDVroom, Karos, OuiHop e WayzUp), o serviço permite que você visualize as diferentes rotas correspondentes à sua busca: local de embarque, horários de partida, tempo de viagem e o preço pedido pelo motorista. Um redirecionamento para o site do parceiro finalizará a reserva.
O site está disponível no www.vianavigo.com e o aplicativo pode ser baixado na Appstore ou Playstore.