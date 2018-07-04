Tour virtual do futuro bonde 9 e bonde 10

Um projeto aclamado pelos moradores de Île-de-France

Em janeiro de 2017, quase 42.000 residentes da Île-de-France votaram sobre o projeto de seu futuro bonde durante uma grande consulta iniciada pela Île-de-France Mobilités. Mais de dois em cada três eleitores votaram a favor do modelo escolhido.

O design externo deste novo bonde é baseado na elegância e simplicidade de sua linha, destacadas por uma faixa de luz contínua por todo o trem. A luz também possui uma função de informação, avisando os usuários sobre a abertura das portas ou uma saída iminente.

No interior, também, a luz é onipresente e se difunde dentro do trem, melhorando a experiência do passageiro, orientando-a e proporcionando conforto, segurança e bem-estar. Grandes janelas em saía também permitem que ele aproveite a paisagem em um ambiente acolhedor.

Os serviços não ficam atrás graças à presença de assentos espaçosos e diversificados (assento individual, banco, banco semi-em pé...) e tomadas USB para carregamento de dispositivos móveis.

O projeto foi realizado pela empresa Saguez & Partners e Alstom.

Para saber mais sobre o Bonde 9, visite o site do projeto.