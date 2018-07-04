Tour virtual do futuro bonde 9 e bonde 10
Bem-vindo a bordo do novo bonde
Convidamos você a descobrir os acessórios internos e externos do Citadis X05, projetado pela Alstom de acordo com as especificações desejadas pela Île-de-France Mobilités, navegando pelo nosso modelo virtual.
Um projeto aclamado pelos moradores de Île-de-France
Em janeiro de 2017, quase 42.000 residentes da Île-de-France votaram sobre o projeto de seu futuro bonde durante uma grande consulta iniciada pela Île-de-France Mobilités. Mais de dois em cada três eleitores votaram a favor do modelo escolhido.
O design externo deste novo bonde é baseado na elegância e simplicidade de sua linha, destacadas por uma faixa de luz contínua por todo o trem. A luz também possui uma função de informação, avisando os usuários sobre a abertura das portas ou uma saída iminente.
No interior, também, a luz é onipresente e se difunde dentro do trem, melhorando a experiência do passageiro, orientando-a e proporcionando conforto, segurança e bem-estar. Grandes janelas em saía também permitem que ele aproveite a paisagem em um ambiente acolhedor.
Os serviços não ficam atrás graças à presença de assentos espaçosos e diversificados (assento individual, banco, banco semi-em pé...) e tomadas USB para carregamento de dispositivos móveis.
O projeto foi realizado pela empresa Saguez & Partners e Alstom.
Para saber mais sobre o Bonde 9, visite o site do projeto.
Aqui está o futuro Bonde que você escolheu. Porte Choisy a Orly-Ville
Um bonde de nova geração
A Île-de-France Mobilités já encomendou 22 trens Citadis X05 da Alstom, totalizando €70 milhões. Esses bondes serão entregues a partir de 2019 para serviço comercial até 2020 para o Bonde 9. Trens adicionais também serão encomendados para o Bonde 10, que circulará a partir de 2023.
Esse novo equipamento, fabricado na França, oferecerá grande capacidade (314 passageiros), embarque e desembarque mais fácil graças às grandes aberturas, acesso total para pessoas com mobilidade reduzida e inúmeros monitores para informações aos passageiros. Além disso, esses veículos 100% elétricos não emitirão gases de efeito estufa e serão 98% recicláveis, contribuindo ativamente para a luta contra a poluição e para a qualidade do ar realizada pela Île-de-France Mobilités.