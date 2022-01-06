Escolha a face do novo bonde T1

Trens mais confortáveis

Portas mais largas, acesso mais fácil para todos

Esses novos bondes serão equipados com seis portas duplas de 1,30m de cada lado, incluindo nas extremidades, para facilitar o embarque e desembarque dos passageiros, facilitar o acesso para pessoas com mobilidade reduzida, ar-condicionado para melhorar o conforto dos passageiros, informações sonoras e visuais dinâmicas e detalhadas, e proteção por vídeo.

Maior capacidade de carga, maior conforto

A capacidade de transporte será aumentada em 15% em comparação com os equipamentos atuais, e novos serviços também estão planejados para o conforto dos passageiros, como tomadas USB para carregar celulares ou iluminação LED 100% para melhorar a atmosfera da viagem.

A presença é monitorada de perto

Além disso, esses trens serão equipados com um sistema a bordo para contar passageiros pelo fluxo, a fim de medir o número de passageiros na linha T1 com mais precisão e, assim, melhorar o serviço prestado.

Respeito pelo meio ambiente no centro

A motorização desse equipamento reduzirá o consumo de energia de tração em pelo menos 30% em comparação com os equipamentos atuais. Além disso, os bondes serão equipados com freios elétricos de alto desempenho. Por fim, serão 95% recicláveis e 99% recuperáveis.