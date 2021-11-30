Vote no projeto da linha 18 do metrô
Saindo da fábrica em 2024, entrando em operação a partir de 2026, os trens da linha 18 eventualmente conectarão o aeroporto de Orly à estação Versailles Chantiers em 30 minutos, em mais de 10 estações.
Mas... Então, como serão essas novas metrôpolis?
A decisão é sua!
Continuidade silenciosa, arquitetura em movimento ou fluidez refinada: em qual projeto dos trens da linha 18 você votaria?
Você tem até a meia-noite de 15 de dezembro.
Metrôs automáticos, confortáveis e de alto desempenho
Os trens da linha 18 do metrô de Île-de-France serão construídos pela Alstom, depois disponibilizados ao futuro operador escolhido pela Île-de-France Mobilités como parte da competição.
Esses metros automatizados de próxima geração se beneficiarão das tecnologias mais recentes que oferecem alto desempenho:
- Metrôs que rodam sobre trilhos e podem percorrer até 100 km/h no modo automático sem motorista
- Novo piloto automático que reduz o intervalo entre trens em até 85 segundos durante o horário de pico
- Metrôs abertos ao longo de todo o comprimento dos trens, proporcionando aos passageiros uma sensação de convivialidade, espaço e conforto.
- Trens de 3 vagões longos de 47 metros que podem transportar até 350 passageiros por trem