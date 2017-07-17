Você escolheu o design do tecido dos seus transportes

Essa escolha de um único tecido para transporte público permitirá harmonizar a identidade regional com materiais de melhor qualidade (resistência ao desgaste, facilidade de limpeza, rapidez de manutenção, reciclabilidade) em toda a Île-de-France. Também irá desencadear uma abordagem de eficiência econômica por meio da racionalização dos pedidos de tecidos e da redução dos custos de manutenção.

Embora a revolução dos transportes na Île-de-France, iniciada há um ano por Valérie Pécresse, presidente da Região da Île-de-France e presidente da Île-de-France Mobilités, envolva investimentos sem precedentes para renovar ou renovar todo o material rodante e modernizar estações, também envolve a melhoria do conforto. O design de interiores contribui para as condições diárias de transporte ao criar uma atmosfera.

O processo de consulta com os habitantes da região da Île-de-France sobre o Grand Paris des Buses e a escolha do projeto dos Bondes 9 e 10 no início do ano já havia sido bem-sucedido, com milhares de opiniões expressas.