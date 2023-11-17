FAQ: Ajuda na compra de bicicletasÀ propos de l’aide à l’achat de vélosQuem pode receber um subsídio para a compra de bicicletas?A ajuda para a compra de bicicletas ainda está disponível?Essa ajuda pode ser combinada com outras para a compra de bicicletas?A ajuda para a compra de bicicletas diz respeito a patinetes, skates, monos e kits de eletrificação para bicicletas?Faire une demande d’aideOnde posso enviar minha solicitação de auxílio para a compra de bicicletas?Onde posso obter informações sobre como obter ajuda para a compra de bicicletas?Onde posso fazer uma pergunta sobre minha ajuda na compra de bicicletas?Achat et remboursementOnde posso comprar minha bicicleta?Quanto tempo leva para conseguir o reembolso?