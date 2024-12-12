Use o serviço de compartilhamento de carros Communauto no aplicativo Île-de-France Mobilités
Apresentação do serviço de compartilhamento de carros Communauto
Communauto é um serviço de compartilhamento de carros em loop (com retorno ao ponto de partida) disponível em Île-de-France desde 2012. É um dos primeiros players da região a receber o selo de car-sharing fornecido pela Île-de-France Mobilités em 2019. Sua integração ao aplicativo Île-de-France Mobilités evoluiu: agora é possível reservar veículos Communauto.
Você pode saber mais sobre esse serviço no site da Communauto.
Você deve ter uma conta Communauto associada à sua conta Île-de-France Mobilités Connect para usar o serviço do seu aplicativo Île-de-France Mobilités:
Como faço para vincular minha conta Communauto no aplicativo Île-de-France Mobilités?
Se você já tem uma conta Communauto, aqui estão os passos para vinculá-la:
- Autentique no aplicativo com sua conta Île-de-France Mobilités Connect
- Acesse a seção "Meus serviços" no menu de aplicações
- Clique no botão "Associate" para o serviço Communauto
- Digite seu nome de usuário e senha do Communauto na tela de autenticação que aparece e valide.
- Sua associação é verificada e você pode usar o serviço.
Se você não tem uma conta Communauto, aqui estão os passos para criar uma:
- Autentique no aplicativo com sua conta Île-de-France Mobilités Connect
- Acesse a seção "Meus serviços" no menu de aplicações
- Clique no botão "Associate" para o serviço Communauto
- Clique no link "Eu não tenho uma conta" na página de autenticação do Communauto e complete o processo de criação da sua conta.
Cuidado! Você não poderá usar o serviço imediatamente após criar uma conta Communauto. É necessário um período de 1 a 4 dias para validação pela Communauto. Você será informado por e-mail e poderá vincular sua conta Communauto à sua conta Île-de-France Mobilités e aproveitar o serviço. Descubra acima os passos a seguir para formar a associação.
Para verificar se você é elegível para o serviço Communauto, clique aqui.
Como faço para reservar um veículo Communauto?
Você pode reservar um veículo Communauto em:
- A carta "Ao meu redor"
- A seção "Outros serviços parceiros" está acessível na aba "Compra"
Para reservar, simplesmente:
- Selecione a estação Communauto mais próxima no mapa e clique no botão "Escolher um veículo".
- Clique nas datas de início e término da reserva para alterá-las. Essa mudança reiniciará uma busca de veículo novo com base nos seus critérios. Se você não quiser mudar as datas de reserva que já estão definidas, pode ir diretamente para o passo 3.
- Selecione um veículo da lista que aparece. A lista ficará vazia se nenhum veículo estiver disponível na estação selecionada para o espaço definido. Nesse caso, você pode procurar no mapa a estação mais próxima com um veículo disponível.
- Confira os detalhes da reserva na tela de resumo e clique em 'Reservar' para confirmar.
- Sua reserva agora está validada
Se você está tendo dificuldades para reservar um veículo, entre em contato com a Communauto.
Como funciona minha jornada com o Communauto?
Para fazer sua viagem pelo Communauto a partir do aplicativo Île de France Mobilités sem dificuldade, você vai precisar:
- Você pode acessar as informações da reserva iniciada clicando nela na tela inicial do aplicativo ou acessando pela seção "Minhas reservas"
- Quando chegar na frente do veículo, destranque-o por:
- Seu cartão Navigo registrado quando você se registra na Communauto, fixando-o no leitor localizado no lado do motorista no para-brisa.
- O cartão RFID ou chave fornecido pela Communauto é fixado no leitor localizado no lado do motorista no para-brisa.
- O aplicativo Communauto.
- Depois, pegue a chave de ignição do veículo na "caixa de cartões/chaves" no porta-luvas. Essa chave permite que você ligue o veículo e o tranque/destranque caso faça paradas ocasionais.
- No final da jornada:
- Devolva o veículo à delegacia.
- Coloque as chaves de volta na "caixa de cartões/chaves" no porta-luvas.
- Desça do veículo, feche as portas e termine a viagem com o aplicativo Communauto ou tocando seu cartão RFID Passe Navigo ou Communauto no leitor no lado do motorista no para-brisa.
- Verifique se as portas estão trancadas.
- Sua jornada está agora completa.
Para mais detalhes relacionados às viagens (multas, acidentes, gasolina, etc.), clique aqui.
Você está tendo problemas com sua reserva? Entre em contato com o serviço Communauto pelo telefone 01 720 907 75 ou 01 43 55 15 95.
Como gerencio minhas futuras reservas?
Como cancelo uma reserva?
Para cancelar uma reserva que ainda não começou, você precisará de:
- Vá para a seção "Minhas reservas" do seu app.
- Selecione a reserva que deseja cancelar.
- Clique no botão "Cancelar" na tela "Detalhes da Reserva" que aparece.
- Confirme cancelamento.
Por favor, note: O cancelamento de uma reserva que comece em menos de 2 horas pode acarretar uma taxa. Para mais detalhes sobre as taxas de cancelamento de uma reserva no Communauto, clique aqui.
Se você tiver dificuldade para cancelar uma reserva, ligue para o serviço Communauto em 01 720 907 75 ou 01 43 55 15 95. Podem ser aplicadas taxas de ligação ao reservar ou remarcar por telefone.
Como faço para mudar uma reserva?
Atualmente, é impossível modificar uma reserva a partir do seu pedido da Île-de-France Mobilités. Você pode fazer isso pelo aplicativo Communauto ou fazendo login na sua conta no site da Communauto.
Para mais detalhes, clique aqui.
Como faço para desvincular minha conta Communauto do aplicativo Île-de-France Mobilités?
Você pode desvincular suas contas Île-de-France Mobilités e Communauto a qualquer momento.
Para isso, será necessário:
- Acesse a seção "Meus serviços" acessível pelo menu.
- Clique no botão "Desvincular" na caixa correspondente ao serviço Communauto.
Por favor, note: desvincular contas resultará no bloqueio do seu acesso ao serviço Communauto pelo aplicativo móvel Île-de-France Mobilités.
Como gerencio minha assinatura e faturamento?
O gerenciamento de assinaturas e faturamento do Communauto não está disponível pelo aplicativo Île-de-France Mobilités. No entanto, você pode acessá-lo pelo aplicativo Communauto ou fazendo login na sua conta pelo site da Communauto.
Por que o preço da minha viagem muda quando valido meu pedido de reserva?
Para a mesma reserva, você pode notar uma diferença entre os preços exibidos nas telas:
- Validação do pedido de reserva
- Consultar os detalhes da reserva uma vez que ela tenha sido validada
Essa diferença se deve ao fato de que o preço exibido na tela de detalhes da reserva leva em conta o tipo de pacote que você assinou, bem como o valor excedente da recompra, diferente da tela de validação do pedido de reserva.
Ambos os preços ainda são estimativas e não levam em conta os custos relacionados ao número de quilômetros que você irá percorrer.
Para mais informações sobre preços dos brinquedos Communauto e para estimar o valor total da sua viagem, você pode consultar esta página.