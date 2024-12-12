Apresentação do serviço de compartilhamento de carros Communauto

Communauto é um serviço de compartilhamento de carros em loop (com retorno ao ponto de partida) disponível em Île-de-France desde 2012. É um dos primeiros players da região a receber o selo de car-sharing fornecido pela Île-de-France Mobilités em 2019. Sua integração ao aplicativo Île-de-France Mobilités evoluiu: agora é possível reservar veículos Communauto.

Você pode saber mais sobre esse serviço no site da Communauto.

Você deve ter uma conta Communauto associada à sua conta Île-de-France Mobilités Connect para usar o serviço do seu aplicativo Île-de-France Mobilités:

Como faço para vincular minha conta Communauto no aplicativo Île-de-France Mobilités?

Se você já tem uma conta Communauto, aqui estão os passos para vinculá-la: