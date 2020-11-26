Quais são as condições para se beneficiar do Cartão de Ônibus Escolar para Linhas Regulares?
As condições de elegibilidade para o Cartão Regular Bus School são as seguintes:
- Reside em Île-de-France (apenas um endereço residencial pode ser usado).
- Tenha menos de 21 anos de idade em 1º de setembro do ano letivo de assinatura.
- Frequente uma educação primária ou secundária ou uma aula de preparação para aprendizado e seja matriculado em uma escola pública ou privada sob contrato de associação.
- Esteja na escola com o status de aluno externo ou meio-interno.
- Esteja domiciliado a 3 km ou mais da escola.