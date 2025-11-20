Descubra como recarregar seu Navigo Pass em vídeo no Android e iOS



- No menu Comprar, escolha > No meu passe Navigo e então coloque seu passe na parte de trás do telefone para visualizar seu conteúdo.

Observação: nos iPhones, você deve clicar em "Ler meu passe" antes de apresentar o passe no topo do telefone.

- O aplicativo então exibe os ingressos e passes válidos no seu passe Navigo e permite que você compre um ingresso, se desejar.

- O aplicativo então exibe os diferentes ingressos disponíveis para compra. Você seleciona o bilhete e, se necessário, a data, os campos e a quantidade.

- Antes do pagamento, você é convidado a se autenticar no Île-de-France Mobilités Connect para se beneficiar de várias vantagens: registro do seu método de pagamento, comprovante nominativo de compra, processo de compra simplificado, consulta sobre suas compras mais recentes, melhor manejo dos pedidos pós-venda, etc.

- Para o pagamento, você deve ter um cartão de crédito e inserir um endereço de e-mail para o qual o comprovante de compra será enviado para você.

Último passo: volte para o app!

- Após o pagamento, você terá que apresentar seu passe Navigo novamente no verso do telefone para carregar o bilhete comprado. Provavelmente você já passou pelo seu aplicativo bancário para validar o pagamento, então deve retornar ao aplicativo de compra de ingressos para apresentar seu passe e carregar o bilhete comprado.

Você pode então usar seu passe Navigo para viajar!