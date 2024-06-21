Como faço para ler um passe Navigo com sucesso com meu celular?
Dependendo do modelo de telefone, a leitura de um passe Navigo pode variar. É importante entender como posicionar melhor o passe Navigo para o modelo do seu celular, que varia de telefone para telefone:
Na maioria dos modelos, você precisa apresentar o passe na parte de trás do celular, mas alguns modelos exigem que ele seja colocado na frente da tela (exemplo: Sony Xperia X).
Cuidado, a orientação e a posição do cartão podem impactar a qualidade da leitura:
Ilustração das diferentes possíveis posições do passe Navigo para sua leitura por telefone.
Na vibração, seu passe é detectado e está pronto para ser recarregado: leitura/escrita continua, então não mova o passe e espere uma confirmação visual do app antes de removê-lo do seu passe.
Fique tranquilo, depois de algumas leituras do seu passe Navigo, você vai dominar o gesto que funciona melhor para o modelo do seu celular.
Por favor, note também que, se você tiver uma capa protetora muito grossa ou cartões guardados na parte de trás do seu celular, ler o passe pode não funcionar. Nesse caso, você deve remover a capa e/ou os cartões antes de tentar ler seu passe Navigo.