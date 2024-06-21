Dependendo do modelo de telefone, a leitura de um passe Navigo pode variar. É importante entender como posicionar melhor o passe Navigo para o modelo do seu celular, que varia de telefone para telefone:

Na maioria dos modelos, você precisa apresentar o passe na parte de trás do celular, mas alguns modelos exigem que ele seja colocado na frente da tela (exemplo: Sony Xperia X).

Cuidado, a orientação e a posição do cartão podem impactar a qualidade da leitura: