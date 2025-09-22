Como posso denunciar o comportamento inseguro de outro viajante?
Para permitir que o operador em questão atue o mais rapidamente possível na rede que opera, é necessário relatar diretamente a ele qualquer conduta inadequada de um passageiro, indicando: o dia, hora, linha, direção, localização, etc.
Encontre o nome do operador da minha linha
Você pode enviar uma cópia da sua mensagem para a Île-de-France Mobilités para que ela possa garantir a resposta que lhe será dada.
Se você é vítima ou testemunha de agressão, assédio, incluindo assédio sexual, você tem 5 soluções
- 31 17: ligue para 3117
- 31 17 7: envie um SOS com um SMS simples para 31 17 7.
- 31 17 Alert, o app: Ative o alarme discretamente com este aplicativo móvel disponível para iOS e Android
- Aplicativo móvel Île-de-France Mobilités: pressione o botão "31 17" acessível na página inicial do aplicativo
- Terminal de chamada: nas estações SNCF ou da RATP, terminais de chamada estão sempre disponíveis e também oferecem a possibilidade de lançar um alerta
Não importa qual canal você escolha, um operador estará lá para atender, notificar as forças de segurança ou os serviços de emergência e orientar sobre o que fazer – serviços que obviamente estão ativos 24 horas por dia, 7 dias por semana.