Para permitir que o operador em questão atue o mais rapidamente possível na rede que opera, é necessário relatar diretamente a ele qualquer conduta inadequada de um passageiro, indicando: o dia, hora, linha, direção, localização, etc.

Encontre o nome do operador da minha linha

Você pode enviar uma cópia da sua mensagem para a Île-de-France Mobilités para que ela possa garantir a resposta que lhe será dada.

Se você é vítima ou testemunha de agressão, assédio, incluindo assédio sexual, você tem 5 soluções

31 17: ligue para 3117 31 17 7: envie um SOS com um SMS simples para 31 17 7. 31 17 Alert, o app: Ative o alarme discretamente com este aplicativo móvel disponível para iOS e Android Aplicativo móvel Île-de-France Mobilités: pressione o botão "31 17" acessível na página inicial do aplicativo Terminal de chamada: nas estações SNCF ou da RATP, terminais de chamada estão sempre disponíveis e também oferecem a possibilidade de lançar um alerta

Não importa qual canal você escolha, um operador estará lá para atender, notificar as forças de segurança ou os serviços de emergência e orientar sobre o que fazer – serviços que obviamente estão ativos 24 horas por dia, 7 dias por semana.