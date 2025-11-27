Gostaria de assistência, informações?

A seção de FAQ dedicada ao Navigo Pass oferece respostas para as perguntas mais frequentes.

Você também pode acessar muitos serviços online no Mon Espace > Mon Navigo : solicitação de certificado, renovação, suspensão, demissão, declaração de perda/roubo, atualização dos seus dados de contato, etc.

Reclamações relacionadas ao mau funcionamento, perda ou roubo de um passe devem ser enviadas diretamente aos guichos de bilheteria das companhias, balcões da RATP e balcões de atendimento da Navigo SNCF.

Para qualquer outra solicitação específica relacionada ao passe mês Navigo, ao passe Navigo Week e ao rastreamento de pedidos de um passe Navigo, entre em contato com a agência Navigo por telefone ou correio.