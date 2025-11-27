Como faço para entrar em contato com a agência Navigo?
Gostaria de assistência, informações?
A seção de FAQ dedicada ao Navigo Pass oferece respostas para as perguntas mais frequentes.
Você também pode acessar muitos serviços online no Mon Espace > Mon Navigo : solicitação de certificado, renovação, suspensão, demissão, declaração de perda/roubo, atualização dos seus dados de contato, etc.
Reclamações relacionadas ao mau funcionamento, perda ou roubo de um passe devem ser enviadas diretamente aos guichos de bilheteria das companhias, balcões da RATP e balcões de atendimento da Navigo SNCF.
Para qualquer outra solicitação específica relacionada ao passe mês Navigo, ao passe Navigo Week e ao rastreamento de pedidos de um passe Navigo, entre em contato com a agência Navigo por telefone ou correio.
- Telefone: 09 69 39 22 22 (chamada sem cobrança)
- Horário de funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h, e sábado das 9h às 20h
- Para reduzir seu tempo de espera, por favor, prefira ligações durante os horários de pico mais baixos (veja a tabela abaixo)
Priorize as chamadas durante os horários de pico baixos:
Quarta, quinta e sexta-feira, das 8h às 10h ou das 18h às 20h.
Sábado o dia todo, das 9h às 20h
- Correio postal: reclamações por correspondência registrada com acuse de recebimento, como o envio de um comprovante após a deterioração de um passe ou declarações de não recebimento de um passe, devem ser enviadas pelo correio para o seguinte endereço:
Agência Navigo
TSA 8445277213 AVON CEDEX