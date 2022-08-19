As respostas para as perguntas mais frequentes estão disponíveis na seção de FAQ dedicada ao Passe Anual Navigo, com acesso ao contato mais apropriado para cada resposta. Recomendamos que você leia antes de entrar em contato com a Agência Navigo Annuelle.

Você pode acessar muitos serviços online no seu espaço pessoal "My Navigo", por exemplo: certificado, renovação, suspensão, demissão, declaração de perda/roubo, atualização dos seus dados de contato, etc.

Para qualquer outra solicitação relacionada ao seu passe anual Navigo e que exija contato, a Agência Anual Navigo pode ser contatada por telefone, e-mail ou correio.

Exemplos de solicitações que podem ser enviadas à Agência Navigo Annual:

Solicitação de certificado de valor único (reembolso do empregador, etc.);

Declaração de não recebimento de uma autorização;

Modificação das áreas de validade do pacote (exceto para Precificação Sênior);

Modificação dos métodos de pagamento (exceto para Preços Seniores) ou dos dados bancários.

Modificação do passo Navigo

Solicitações de alterações no passe Navigo (foto, identidade, etc.) só podem ser feitas a agências comerciais, bilheterias multiserviço de transportadoras e certos balcões da RATP.

Aqui estão os dados de contato da Agência Anuarial Navigo: