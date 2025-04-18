Você gostaria de mais informações sobre o serviço de localização Véligo? Consultar a seção de FAQ associada ao serviço pode permitir que você encontre as informações que procura. Não hesite em consultar o site do serviço: https://www.veligo-location.fr/.

Para qualquer outra solicitação específica, ou em caso de problema/falha, é possível entrar em contato com o serviço por e-mail ou telefone.

Entre em contato com a Localização de Véligo por e-mail

O serviço pode ser contatado por e-mail, pelo formulário no site ou diretamente pelo endereço [email protected].

Entre em contato com a localização de Véligo por telefone

O número 09 69 36 96 30 (serviço gratuito + preço de chamada) permite que você receba assistência das 8h30 às 19h nos dias úteis e das 9h às 18h aos sábados.