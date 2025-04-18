Como faço para entrar em contato com agências PAM?
Você gostaria de obter informações, enviar um pedido ou compartilhar um comentário com as equipes do PAM? Abaixo encontre os dados de contato das agências que cobrem a Île-de-France.
Reserva ocasional de passeios
Para lembrar, reservar viagens ocasionais não exige necessariamente contato direto. De fato, é possível:
- Reserve seu transporte pelo seu espaço online, pelo site da agência PAM da qual sua casa depende
- Reserve por um aplicativo móvel, se a agência PAM da sua região oferecer um
Consulta de perguntas e respostas
Você gostaria de ser informado sobre um assunto específico? Não hesite em acessar o site da agência PAM que deseja contatar; às vezes são oferecidas perguntas e respostas que podem permitir que você encontre as informações que procura.
Entre em contato com a agência PAM 75
- Telefone: 0810 0810 75 (Preço de uma ligação local de telefone fixo) ou 01 70 23 27 32
- Site: www.pam.iledefrance-mobilites.fr
- Contato: [email protected]
- Endereço postal: 48 rue Gabriel Lamé, 75012, PARIS
Entre em contato com a agência PAM 77
- Telefone: 0810 0810 77 (Preço de uma chamada local de telefone fixo) ou 01 64 10 69 00
- Site: www.pam.iledefrance-mobilites.fr
- Contato: [email protected]
- Endereço postal: 195 Rue Lavoisier ZAE Bel Air, 77240, CESSON
Entre em contato com a agência PAM 78-92
- Telefone: 0806 00 78 92
- Site: www.pam.iledefrance-mobilites.fr
- Contato: [email protected]
- Endereço postal: 12 avenue des prés, 78180, MONTIGNY LE BRETONNEUX
Entre em contato com a agência PAM 91
- Telefone: 0810 10 11 91 (Preço de uma chamada local de telefone fixo) ou 01 60 87 85 80
- Site: www.pam.iledefrance-mobilites.fr
- Contato: [email protected]
- Endereço postal: FlexCité 91, 39 rue Bois Chaland 91090, LISSES
Entre em contato com a agência PAM 93
- Telefone: 09 88 99 93 93 (Preço de uma ligação local de telefone fixo) ou 01 49 90 40 30
- Site: pam93.iledefrance-mobilites.fr
- Contato: [email protected]
- Endereço postal: Z.I Les Mardelles – Le Provence, 26/36 rue Alfred Nobel, 93 600, AULNAY-SOUS-BOIS
Entre em contato com a agência PAM 94 / FILIVAL
- Telefone: 0810 0810 94 (Preço de uma ligação local de telefone fixo) ou 01 41 79 71 85
- Site: www.pam.iledefrance-mobilites.fr
- Contato: [email protected]
- Endereço postal: 10, allée Jean-Baptiste Preux, 94140, ALFORTVILLE
Entre em contato com a agência PAM 95
- Telefone: 0810 111 095 (Preço de uma ligação local de telefone fixo) ou 01 77 02 20 20
- Site: www.pam95.iledefrance-mobilites.fr
- Endereço postal: 11/17 rue Constantin Pecqueur, ZAC des Châtaigniers, 95150, TAVERNY