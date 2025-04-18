Como faço para entrar em contato com agências PAM?

Atualizado em 18 abril 2025

Você gostaria de obter informações, enviar um pedido ou compartilhar um comentário com as equipes do PAM? Abaixo encontre os dados de contato das agências que cobrem a Île-de-France.

Reserva ocasional de passeios

Para lembrar, reservar viagens ocasionais não exige necessariamente contato direto. De fato, é possível:

  • Reserve seu transporte pelo seu espaço online, pelo site da agência PAM da qual sua casa depende
  • Reserve por um aplicativo móvel, se a agência PAM da sua região oferecer um

Consulta de perguntas e respostas

Você gostaria de ser informado sobre um assunto específico? Não hesite em acessar o site da agência PAM que deseja contatar; às vezes são oferecidas perguntas e respostas que podem permitir que você encontre as informações que procura.

Entre em contato com a agência PAM 75

Entre em contato com a agência PAM 77

Entre em contato com a agência PAM 78-92

Entre em contato com a agência PAM 91

Entre em contato com a agência PAM 93

  • Telefone: 09 88 99 93 93 (Preço de uma ligação local de telefone fixo) ou 01 49 90 40 30
  • Site: pam93.iledefrance-mobilites.fr
  • Contato: [email protected]
  • Endereço postal: Z.I Les Mardelles – Le Provence, 26/36 rue Alfred Nobel, 93 600, AULNAY-SOUS-BOIS

Entre em contato com a agência PAM 94 / FILIVAL

Entre em contato com a agência PAM 95

  • Telefone: 0810 111 095 (Preço de uma ligação local de telefone fixo) ou 01 77 02 20 20
  • Site: www.pam95.iledefrance-mobilites.fr
  • Endereço postal: 11/17 rue Constantin Pecqueur, ZAC des Châtaigniers, 95150, TAVERNY