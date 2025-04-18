Você gostaria de obter informações, enviar um pedido ou compartilhar um comentário com as equipes do PAM? Abaixo encontre os dados de contato das agências que cobrem a Île-de-France.

Reserva ocasional de passeios

Para lembrar, reservar viagens ocasionais não exige necessariamente contato direto. De fato, é possível:

Reserve seu transporte pelo seu espaço online, pelo site da agência PAM da qual sua casa depende

Reserve por um aplicativo móvel, se a agência PAM da sua região oferecer um

Consulta de perguntas e respostas

Você gostaria de ser informado sobre um assunto específico? Não hesite em acessar o site da agência PAM que deseja contatar; às vezes são oferecidas perguntas e respostas que podem permitir que você encontre as informações que procura.

Entre em contato com a agência PAM 75

Telefone: 0810 0810 75 (Preço de uma ligação local de telefone fixo) ou 01 70 23 27 32

(Preço de uma ligação local de telefone fixo) ou Site: www.pam.iledefrance-mobilites.fr

Contato: [email protected]

Endereço postal: 48 rue Gabriel Lamé, 75012, PARIS

Entre em contato com a agência PAM 77

Telefone: 0810 0810 77 (Preço de uma chamada local de telefone fixo) ou 01 64 10 69 00

(Preço de uma chamada local de telefone fixo) ou Site: www.pam.iledefrance-mobilites.fr

Contato: [email protected]

Endereço postal: 195 Rue Lavoisier ZAE Bel Air, 77240, CESSON

Entre em contato com a agência PAM 78-92

Telefone: 0806 00 78 92

Site: www.pam.iledefrance-mobilites.fr

Contato: [email protected]

Endereço postal: 12 avenue des prés, 78180, MONTIGNY LE BRETONNEUX

Entre em contato com a agência PAM 91

Telefone: 0810 10 11 91 (Preço de uma chamada local de telefone fixo) ou 01 60 87 85 80

(Preço de uma chamada local de telefone fixo) ou Site: www.pam.iledefrance-mobilites.fr

Contato: [email protected]

Endereço postal: FlexCité 91, 39 rue Bois Chaland 91090, LISSES

Entre em contato com a agência PAM 93

Telefone: 09 88 99 93 93 (Preço de uma ligação local de telefone fixo) ou 01 49 90 40 30

(Preço de uma ligação local de telefone fixo) ou Site: pam93.iledefrance-mobilites.fr

Contato: [email protected]

Endereço postal: Z.I Les Mardelles – Le Provence, 26/36 rue Alfred Nobel, 93 600, AULNAY-SOUS-BOIS

Entre em contato com a agência PAM 94 / FILIVAL

Telefone: 0810 0810 94 (Preço de uma ligação local de telefone fixo) ou 01 41 79 71 85

(Preço de uma ligação local de telefone fixo) ou Site: www.pam.iledefrance-mobilites.fr

Contato: [email protected]

Endereço postal: 10, allée Jean-Baptiste Preux, 94140, ALFORTVILLE

Entre em contato com a agência PAM 95