Como posso entrar em contato com o departamento de Transporte Responsivo à Demanda da Île-de-France Mobilités?
Você gostaria de entrar em contato com o serviço Transport on Demand ? Convidamos você a consultar primeiro o FAQ oferecido pelo serviço, a resposta para sua pergunta pode estar lá.
Como lembrete, reservar viagens não exige necessariamente contato direto. Também é possível passar por:
- O aplicativo móvel T&D
- o site T&D
Para qualquer outro pedido ou reclamação, entre em contato diretamente com o serviço.
Entre em contato com o serviço por e-mail
O atendimento ao cliente está acessível pelo formulário no site da T&D.
Contate o serviço por telefone
Visite o site para descobrir o número de telefone do TàD