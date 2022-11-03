A conta Île-de-France Mobilités já é usada para acessar os serviços de transporte público oferecidos pela Île-de-France Mobilités em seu site e aplicativo móvel. Com uma única conta, você pode:

Gerencie seus contratos e assinaturas na sua área do My Navigo,

Compre seu Mês ou Semana do Navigo e valide diretamente com seu celular,

Ou acompanhe suas compras e recargas de passes Navigo feitas pelo aplicativo móvel Île-de-France Mobilités e acesse seu comprovante de compra.

A partir de agora, sua conta Île-de-France Mobilités também permite que você aproveite as duas viagens de carona oferecidas diariamente pela Île-de-France Mobilités para portadores de passe Navigo.

Seus procedimentos são assim simplificados, já que tudo o que você precisa fazer é autenticar com o Île-de-France Mobilités Connect a partir do aplicativo de carona para determinar se você é elegível, se seu passe está carregado no passe Navigo ou diretamente no seu celular para validação. E se você mudar seu plano ou passar, não há nenhum passo adicional a dar!

Bom saber : sua conta Île-de-France Mobilités também permite acessar outros serviços de mobilidade (Vélib, Communauto) pelo aplicativo móvel Île-de-France Mobilités e, em breve, a outros serviços.